Banco Nación lanzó una promoción para financiar pasajes de micros de larga distancia en hasta 12 cuotas

El beneficio de Banco Nación permite comprar tickets en hasta 3, 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas del banco. Aplica tanto en boletería como online.

El Banco Nación presentó una nueva promoción orientada a facilitar los viajes en micros de larga distancia, con un esquema de financiación en cuotas sin interés en una de las principales empresas que operan en la provincia. Se trata de El Águila, que ofrece la posibilidad de adquirir pasajes en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés.

El beneficio está disponible tanto para compras realizadas en la terminal de micros como a través de los canales online de la empresa, lo que brinda mayor flexibilidad a los usuarios al momento de planificar sus viajes. Para acceder, es necesario utilizar tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación.

La propuesta busca fomentar el turismo y los viajes de corta y media distancia, especialmente en fechas donde aumenta la demanda de traslados. La posibilidad de pagar en cuotas sin interés permite distribuir el gasto y facilita el acceso a destinos turísticos sin necesidad de realizar un pago único elevado.

¿Qué destinos están disponibles en 12 cuotas sin interés?

Entre los destinos más destacados que se pueden alcanzar con esta promoción se encuentran:

Dolores

San Clemente

Las Toninas

Santa Teresita

Costa del Este

Aguas Verdes

Mar del Tuyú

La Lucila

Costa Azul

San Bernardo

Mar de Ajó

Pinamar

Valeria

Villa Gesell

Mar del Plata

Miramar

Azul

Olavarría

Ezeiza

Cañuelas

San Miguel del Monte

Este abanico de destinos incluye tanto puntos tradicionales de la Costa Atlántica como localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, lo que amplía las opciones para escapadas de fin de semana o vacaciones más largas.

Con este tipo de iniciativas, el Banco Nación continúa fortaleciendo su oferta de beneficios vinculados al turismo, incorporando alternativas de financiamiento que permiten viajar de manera más accesible y planificada.

Fuente: 0221