La Cámara de Comercio invita a Capacitación gratuita

Funcionarios de la Subsecretaría de Empleo de la Nación brindarán una capacitación sobre reducción del costo laboral en la contratación y herramientas y oportunidades para la contratación y formación de personal, ideal para futuros empleados y emprendedores.

La Cámara de Comercio de General Paz invita a participar de una charla presencial pensada especialmente para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo laboral.

La misma, tendrá lugar en Av. Campomar 3045, el próximo lunes 27 de abril, de 18 a 20 hs.

Inscripción previa:

* De forma presencial en la Cámara (Av. Campomar 3045)

* Por WhatsApp al 2241-538884

“Una oportunidad gratuita para capacitarte, sumar conocimientos y mejorar tus posibilidades laborales. ¡No te la pierdas!”