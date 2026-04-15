Secretaria de Asuntos Docentes a solicitud del IE de Formación Profesional, VICENTIN Andrés Martin; se llama a inscripción a instructores e idóneos de Formación Profesional para Conformar Listado INFINE de Formación Profesional, según DISPO-2025-13-GDEBA-DFPDGCYE en las especialidades.

INSTRUCTOR EN SOLDADURA CON REVESTIMIENTO CODIGO MT 30

Para el distrito de General Paz

Requisitos y especificaciones para realizar inscripciones en los Listados:

 Leer la normativa de manera completa. DISPO 13/25 Inscripción de Docentes en Formación Profesional

 Planilla de Inscripción: (Completar en su totalidad y firmarla). Se utilizará EL anexo IV DE LA DISPO 13/25

 DNI escaneado, anverso y reverso (presentación obligatoria)

 Título/s habilitante/s, cursos, capacitaciones registrados en la DGCyE. Es de aplicación en todos los casos lo prescripto en el Artículo 68° de la Ley 10579, sus modificatorias y Decretos Reglamentarios,

 Toda la documentación que se adjunte, deberá estar escaneada en formato JPG o PDF para su mejor lectura y visualización con NOMBRE Y APELLIDO.

 Enviar al correo sad041listados@abc.gob.ar

 En ASUNTO del mail colocar: FORMACIÓN PROFESIONAL (DETALLAR CARGO/S PARA LO QUE SE INSCRIBE).

CRONOGRAMA:

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CURRICULUM: 21 al 23 de abril de 2026

VALORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A partir del 23 de abril de 2026

LA PLANILLA DE INSCRIPCION Y LA NORMATIVA LOS ENCONTRAS EN LA PAGINA OFICIAL DE NUESTRA SAD.

Secretaria de Asuntos docentes de General Paz.