ALLANAMIENTO DE LA PATRULLA RURAL:  Aprehendieron a un masculino por “lesiones, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego”

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz, a raíz de un allanamiento altamente positivo, aprehendió a un masculino mayor de edad oriundo de esta localidad.

Luego de haberse labrado actuaciones penales, llevadas a cabo por personal de este CPR, donde se logró obtener orden de registro para el domicilio del sindicado en la causa, se llevó adelante el allanamiento en el día de la fecha, al arrojar resultado “POSITIVO”.

“Se procedió al secuestro de una Escopeta de calibre 12/70 nro. Serie 3232539 marca High Standard, y una escopeta doble caño calibre 16, Así como también un cartucho calibre 12/70, y 1 cartucho calibre 16.