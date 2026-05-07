DESDE LAS 10 HORAS: Se adelanta la Peña de la EP N° 15

Por razones de tiempo, ante la alta demanda de participación de artistas, la Asociación Cooperadora ha tomado la decisión de adelantar el inicio de la peña, dando inicio a las 10 horas.

El próximo 10 de mayo, se llevará adelante una Gran Peña en la Escuela Primaria Nº 15 (camino a Loma Verde por asfalto), y para ello, la comunidad educativa se viene preparando desde hace un tiempo.

Ya está todo listo para vivir una jornada a pura danza, canto y payada, donde el entretenimiento está asegurado, con entrada libre y gratuita.

Debido a la nutrida grilla que dará vida este evento, es que se tomó la determinación de adelantar una hora su inicio.

“Esa hora, nos permite terminar de día, y que puedan estar todos”, explican desde la institución.

“Agradeciendo la excelente predisposición de todos, es que esperamos puedan comprender este cambio”, agregan, detallando el programa que se presentará el próximo domingo 10 en “La Peña” de la Escuela Primaria Nº 15:

Cabe aclarar que el servicio de cantina será a beneficio de Asociación Cooperadora EPN°15.

Tampoco te olvides de llevar el mate para la tarde, porque habrá cosas dulces y tortas fritas.