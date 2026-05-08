Convocatoria a asamblea anual ordinaria de la E.E.S. N°4

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EES N°4 «Villa Brown», sita en la localidad de Loma Verde, General Paz, convoca a sus asociadas/os y comunidad en general, a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.
La misma, se realizará en las instalaciones de mencionada Institución, el día 19 de mayo del 2026, a las 18:00 hs., donde se tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Designación de socias/os para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance.
- Lectura de la memoria y consideración del balance.
- Elección de autoridades de C.D. y Revisores de Cuentas.
- Fijación de la cuota social
Esperamos contar con su participación.
Equipo de Conducción.
EES N°4 «Villa Brown».