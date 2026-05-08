Convocatoria a asamblea anual ordinaria de la E.E.S. N°4

Por
celesterastelli
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La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EES N°4 «Villa Brown», sita en la localidad de Loma Verde, General Paz, convoca a sus asociadas/os y comunidad en general, a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.

La misma, se realizará en las instalaciones de mencionada Institución, el día 19 de mayo del 2026, a las 18:00 hs., donde se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Designación de socias/os para firmar el acta.
  2. Lectura del acta anterior.
  3. Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance.
  4. Lectura de la memoria y consideración del balance.
  5. Elección de autoridades de C.D. y Revisores de Cuentas.
  6. Fijación de la cuota social

Esperamos contar con su participación.

Equipo de Conducción.

EES N°4 «Villa Brown».

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