Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 12

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EP N° 12 “José Manuel Estrada”, convoca a todos sus asociados a participar de la Asamblea Anual, que se llevará a cabo en las instalaciones de la escuela el día 21 de mayo de 2026, a las 11:30 horas.

El orden del día será el siguiente:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance. Renovación de miembros. Fijación de la cuota social. Fijación del monto de la caja chica.

Su presencia es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra comunidad educativa. Contamos con su participación activa.

Atentamente,

Comisión Directiva