Trabajadores de la Salud se pronunciaron contra el cierre del Plan Remediar

La Federación Nacional de Salud advirtió sobre el cierre del Plan Remediar y sostuvo que el recorte dejaría sin acceso a medicamentos a millones de personas.

El posible cierre del Plan Remediar es el centro de un reclamo de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), que denunció su «vaciamiento e inminente cierre». La organización advirtió que el desfinanciamiento impacta en millones de personas sin obra social ni medicina prepaga.

Desde el sindicato señalaron que se trata de una política pública que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el país. En ese sentido, remarcaron que su interrupción afecta de manera directa a sectores que dependen exclusivamente del sistema de salud público.

El secretario general de FESINTRAS, Pablo Maciel, cuestionó el vaciamiento y afirmó: «Esta medida, enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir».

Maciel recordó que el programa se creó en 2002 para garantizar el acceso a medicamentos a través de la red de atención primaria. Según explicó, el sistema permitió distribuir botiquines con más de 70 fármacos en cerca de 8.000 centros de salud en todo el territorio nacional.

Sistema de salud en alarma por el cierre del Plan Remediar

El secretario general de FESINTRAS sostuvo que el desfinanciamiento ya genera consecuencias concretas. «Miles de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y asma, han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, multiplicando las internaciones por cuadros perfectamente evitables», advirtió.

Desde el sistema de salud advierten que 15 millones de personas podrían quedarse sin acceso a medicamentos

Además, explicó que la demanda se traslada a hospitales de mayor complejidad, lo que incrementa la presión sobre un sistema que ya funciona al límite. «El cierre definitivo reservará el derecho a la salud únicamente para quienes puedan pagarlo. No es ahorro: es crueldad institucionalizada», agregó.

En ese contexto, Maciel reclamó la continuidad del programa y afirmó: «El Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias argentinas». También convocó a una campaña nacional para visibilizar la situación en centros de salud y espacios públicos.

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