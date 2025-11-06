Todo listo para el Rally en los Pagos del Tuyú

El próximo fin de semana los veloces y serpenteantes caminos madariaguenses serán el epicentro de una doble fecha, donde se deberán recorrer más de 600 km a lo largo de las dos jornadas, donde se disputarán las fechas 6 (el día sábado), y 7 (el domingo).

Hasta el momento, restando escasas horas para el cierre de la inscripción, 78 binomios ya confirmaron su presencia.

Ranchos estará nuevamente representado por varios pilotos y navegantes. En este caso, serán 3 binomios completamente rancheros, y tres que acompañarán desde la butaca derecha.

BINOMIOS:

Nº 402 Pedro Macchi – Franco Macchi (VW Gol – N7) Ranchos

Nº 724 Pedro Pérez – Horacio Arriola (VW Gol- N1) Ranchos

Nº 924 Lisandro Villano – Lisandro Santi (VW Gacel – AH) Ranchos

NAVEGANTES:

Nº 7 Luciano Goicoechea – Yamina Ferreyra (Gol Trend – MRT) Lavalle

Nº 59 Alfredo Davila – Braian Ferreyra (Peugeot 208 – RC2S) Mar de Ajo

Nº 304 Matías Segura – Oscar Villano (VW Gol – A) CABA

El Rally Pagos del Tuyu tendrá un total de nueve tramos por día, donde los primeros 3 completarán la primera etapa y los 6 restantes la segunda.

En cuanto al recorrido de la carrera del sábado, cada uno de los tres rulos comenzará con la Prueba Especial La Larga – Las Marías de 11 kilómetros cronometrados, pasando luego por el clásico de Horcones, 3 Caminos – 6 de Octubre (13,20 Km), para terminar con un nuevo recorrido por el primero, sin pasar por el Parque de asistencia; por lo que serán seis pasadas por La Larga y tres por 3 Caminos en el total del día, sumando 105, 60 km de velocidad y 263 de enlaces.

Por su parte, el domingo pasará algo similar con el tramo cronometrado denominado Zorzales (7,50 Km) que abrirá y cerrará cada uno de los rulos, quedando 6 de Octubre – 3 Caminos (18,60) en el medio, lo que suma 100,80 km de velocidad y 185,70 de enlaces.

Fuente: Rally Mar y Sierras Oficial