Suben colectivos, prepagas y tarifas: el detalle de los aumentos de diciembre

El último mes del año llega con incrementos en transporte, medicina prepaga, tarifas de servicios públicos y contratos de alquiler. Los ajustes combinan actualizaciones por inflación, mecanismos tarifarios y revisiones estipuladas por ley.

Diciembre comenzará con una serie de aumentos que golpeará a millones de usuarios en el Área Metropolitana y el resto de la provincia de Buenos Aires. A lo largo del mes se registrarán incrementos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los servicios de electricidad y gas y los contratos de alquiler firmados bajo la normativa anterior. El conjunto de subas vuelve a tensar los bolsillos en un cierre de año marcado por la incertidumbre económica.

Prepagas: alzas moderadas pero sostenidas

Las empresas de medicina privada actualizarán sus cuotas en torno al 2,3%. La cifra replica el índice de inflación de octubre, aunque algunas entidades aplicarán valores ligeramente diferentes: OSDE aumentará 2,1% a nivel nacional pero 2,5% en Patagonia, mientras que Accord será la única en superar el IPC, con un 2,4%.

Con estos movimientos, el sector consolida un año con incrementos acumulados que siguen por encima del promedio inflacionario. En 2025, las prepagas ya suman un 22,7% de aumento, mientras el rubro salud en el IPC mostró una suba del 28,9% interanual.

Transporte: boletos de colectivos más caros

El lunes volverán a aumentar los colectivos y peajes. El ajuste será del 4,3% en CABA —producto del 2% acordado más el IPC— y en la Provincia se aplicará el mismo incremento más una suba adicional del 10%.

Para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650.

-0 a 3 kilómetros: $658,44.

-3 a 6 kilómetros: $733,5.

-6 a 12 kilómetros: $790.

-12 a 27 kilómetros: $846,57.

-más de 27 kilómetros: $902,73.

Los peajes aumentarán hasta $4.912,67 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y hasta $2.042,38 en la Illia.

Servicios públicos: luz y gas siguen su camino de actualización

Las tarifas de electricidad de Edenor y Edesur subirán 3,6% y 3,53% respectivamente, conforme a las resoluciones de los entes reguladores. Los aumentos dependen de la categoría del usuario y del consumo registrado.

El Gobierno avanza hacia un nuevo modelo de subsidios que eliminará los niveles actuales (N1, N2 y N3) y dividirá a los hogares entre quienes recibirán ayuda estatal y quienes no, un esquema previsto para implementarse desde 2026.

Alquileres: último aumento alto para los contratos de la vieja ley

Los inquilinos con contratos bajo la ley anterior deberán afrontar un aumento del 28,67% en diciembre. Aunque el índice muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, aún representa un peso significativo en el gasto mensual de muchos hogares.

Un cierre de año con ajustes en cadena

Entre movilidad, servicios esenciales y salud, diciembre se perfila como un mes de fuerte presión sobre los presupuestos familiares. Si bien los aumentos forman parte de mecanismos previstos, la acumulación de subas simultáneas vuelve a poner al bolsillo en el centro de las preocupaciones.

DIB