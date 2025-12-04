Sarampión: no se detectaron nuevos contagios y hubo provisión de vacunas

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina mantiene su estatus de país libre de transmisión endémica.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, tras el alerta epidemiológica emitida el 24 de noviembre por el ingreso de cuatro viajeros provenientes de Bolivia y con destino a Uruguay, no se detectaron contagios de sarampión asociados a ese evento.

En un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la cartera sanitaria indicó que «la vigilancia intensificada seguirá activa hasta el 12 de diciembre, que es el tiempo máximo esperado para la aparición de casos secundarios».

Además, señaló que, aunque en las últimas semanas aumentó la notificación de sospechas, «todos los casos fueron descartados», a la vez que remarcó que «este incremento se explica por una mayor sensibilidad del sistema motivada por la alerta y no por circulación viral en el país».

Por otro lado, el Ministerio de Salud manifestó que garantiza la provisión de vacunas a todas las jurisdicciones y refuerza permanentemente el stock estratégico y expresó: «El 3 de noviembre se enviaron 63.000 dosis de doble viral a las provincias del NOA y NEA para fortalecer el recupero de esquemas atrasados en niños, adolescentes y adultos».

Además, Nación elaboró una base de datos unificada que permite que todas las provincias compartan información epidemiológica en tiempo real, incluso, cuando una persona consulta fuera de su lugar de residencia.

También, se difundió también un mapa georreferenciado del itinerario de los viajeros, para priorizar la vigilancia de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en centros de salud y paradores estratégicos.

El Ministerio de Salud lleva adelante una campaña nacional de comunicación para reforzar la importancia de la vacunación y promover la detección temprana de síntomas en todo el país, a la vez que se recuerda que las provincias tienen la responsabilidad indelegable de asegurar la aplicación de las vacunas, sostener altas coberturas, organizar sus campañas locales y garantizar el acceso de la población a los centros de vacunación.

La vacunación sigue siendo fundamental para evitar contagios y es la vacuna triple viral que está incluida en el Calendario Nacional la que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas y la misma se aplica a los 12 meses y a los 5 años.qM3HBQ

A partir de 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses para aumentar la protección temprana, manteniendo transitoriamente la dosis de los 5 años.

