Renzo Demario y Cañuelas FC buscan un cupo en la Copa Argentina 2026

En el mes de marzo del presente año, llegaron nuevos aires para el futbolista ranchero, Renzo Demario, y hoy, militando para el Tambero, se viene perfilando como uno de los mejores de la categoría.

El 8 de marzo debutó profesionalmente, tras su llegada a préstamo al Cañuelas FC, desde Mitre de Santiago del Estero (quien milita en el Nacional B). Desde ese momento, Renzo se destacó, no solo en el plantel de Cañuelas, sumando 28 partidos de titular, sino también en la categoría C, en la cual juegan.

Renzo, fue elegido en varias ocasiones como “el 11 ideal”, según la visión de la página “Sólo Ascenso”, quien elige los jugadores destacados de la categoría.

Este sábado, en el marco del partido de ida de los cuartos de final del Torneo Reducido, por un lugar en la Copa Argentina 2026, el ranchero de 23 años, marcó el gol del descuento ante Claypole, en el Estadio “Jorge Alfredo Arin”.

La revancha tendrá lugar el próximo fin de semana, en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa.