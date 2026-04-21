Rally de Ranchos 2026: Los rancheros ultiman detalles para el «Premio Nunzio Vernaci»

La 21 edición del Rally de Ranchos se disputará los días 24, 25 y 26 de abril, con el especial nocturno el viernes, y tres P.E por jornada durante el fin de semana.

Luego de la suspensión por razones climáticas, a fines de marzo, una nueva edición del rally Mar y Sierras se disputará en nuestra ciudad; y los pilotos y navegantes locales aceitan sus autos para llegar de la mejor manera.

El domingo, el ruido de los motores inundó la tarde y la noche, cuando algunos de los corredores salieron a probar las máquinas.

El LTC Chasis de Competición, del ‘Tosca’ Lamarque, trabaja a contrarreloj para tener listo los casi diez autos que prepara junto a su equipo. Mientras que los demás pilotos, hacen lo propio con sus respectivos preparadores.

Muchos son los locales que dirán presente en esta edición especial, que rinde homenaje a quien fuera una de las figuras más destacadas del rally en el distrito de General Paz, Nunzio Vernaci, quien nos dejara físicamente el pasado 18 de junio de 2025.

Participarán:

308 Francisco Vernaci – Oscar Villano (VW Gol) – A

315 Mariano González – Pablo González (VW Gol) – A (primer navegante de Nunzio)

417 Franco Macchi – Braian Ferreyra (VW Gol) – N7

705 Pedro Pérez – Horacio Arriola (VW Gol) – N1

719 Oscar Ferreyra – Julián Checa (VW Go) – N1

717 Matías Pignatelli – Vicente Bonavetti (VW Gol) – N1

906 Lisandro Villano – Enzo Arriola (VW Senda) – A Histórica

917 Fabricio Giménez – Tomas Giménez (Fiat Regatta) – A Histórica

Sin inscribirse aún, pero se cree que serán parte:

Juan Pablo Labarere – Javier González (Ford Ka)- N1 Light

Cristian Varas – Maicol Varas (Fiat Regatta) – A Histórica

Entre los Navegante rancheros, figuran:

1 Luciano Goicoechea – Yamina Ferreyra (Gol Trend) – MRT

307 Alberto Brosa – Lisandro Santi (VW Gol Trend) – A

922 Alan Kerlin – Nicolás Bacigalupo (R 18) – A Histórica

418 José Lacoppola – Tadeo Della Vedova – N7

En cuanto al recorrido, aún no han dado a conocer los detalles, aunque se trataría del mismo itinerario que en la edición pasada. El viernes, tras el paso por la rampa, comenzará a funcionar el cronómetro, para la Prueba Súper Especial Nocturna, costeando la Laguna.

El sábado la acción también iniciaría en la laguna, aunque con un recorrido algo más largo, comenzando en una zona de quintas, para finalizar bordeando el espejo de agua, con una extensión de 6280 mts. La restante P.E se denominó la pasada edición, “El Vueltón”, tramo que tuvo su largada en la zona de “Los Colorados”, cercano a la salida por Ruta 20 rumbo a Chascomús (mano derecha) y finalizando metros antes del camino real que une Ranchos con Villanueva, en un recorrido de 14,98 kilómetros de carrera. Ambas se transitaron en 3 oportunidades a lo largo de la jornada, y se espera que se repita este año.

El domingo se disputarían los 48 kilómetros finales de carrera (de un total de 115), repitiendo en tres ocasiones “La Laguna”; y a este tramo cronometrado, en la jornada dominical se sumó la Prueba Especial “Héroes de Malvinas” (14,80 Km), que se largó en las cercanías del destacamento de la Policía Rural de Alegre, finalizando a metros de la Ruta Provincial 29, en cercanías del establecimiento “Los Ombúes”, este caso con dos pasadas solamente.

El parque de asistencia estará ubicado, como es costumbre, en la Isla Mayor de la Laguna.

Todos estos detalles, la categoría y la Municipalidad de General Paz seguramente los brindarán en las próximas horas, cuando se evalúe el estado de los caminos, con los poco más de 20 mm caídos en Ranchos. Hasta el momento, el pronóstico del tiempo sólo indica lluvias para la jornada de este martes, mientras que, para el resto de los días, anuncian 0% de probabilidades.