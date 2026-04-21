Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 16

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA EP N° 16-

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EP N° 16, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución, el día viernes 8 de mayo de 2026, a las 19 hs.

Se tratará el siguiente orden del día:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance. Lectura de la memoria y consideración del balance. Elección de autoridades de C.D, Revisores de Cuentas. Fijación de la cuota social. Fijación del monto de caja chica.

¡Esperamos contar con su presencia!