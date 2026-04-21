Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 16

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA EP N° 16-
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la EP N° 16, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en las instalaciones de la mencionada institución, el día viernes 8 de mayo de 2026, a las 19 hs.
Se tratará el siguiente orden del día:
- Designación de dos socios para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe de revisores de cuenta sobre el balance.
- Lectura de la memoria y consideración del balance.
- Elección de autoridades de C.D, Revisores de Cuentas.
- Fijación de la cuota social.
- Fijación del monto de caja chica.
¡Esperamos contar con su presencia!