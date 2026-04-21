Listado emergencia Preceptor residente EESA Nº 1

Secretaria de Asuntos Docentes del distrito de GENERAL PAZ, a pedido del Inspector Jefe Distrital PANCIROLI, solicita notificar al personal a su cargo para el llamado a la cobertura de cargos jerárquicos transitorios de PRECEPTOR RESIDENTE MASCULINO EN LA EESA N°1 DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ por vía de excepción a docentes de la ETP.

Fundamenta dicha solicitud el hecho de haberse agotado el mismo y tener una vacancia en el servicio educativo a cubrir, habiéndose realizado el llamado a la modalidad sin contar con aspirantes.

La convocatoria está destinada a los docentes con desempeño efectivo en el nivel secundario (inciso del Art. 12 del Estatuto Docente), según lo establecido en el artículo 75 inc. 6.4.3 A-B-C referido a la resolución 590/11, a saber:

A: Personal docente titular de las escuelas secundarias del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que cumpla con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo.

B: Personal docente titular de las escuelas secundarias del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que no cumpla con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo

C: Personal docente Provisional de las escuelas secundarias del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, que cumpla con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo

Cronograma de acciones: