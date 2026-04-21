EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Familia N°6 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, con asiento en calle 55 N°763 de la mencionada ciudad, a cargo de la Dra. María del Rosario ROCCA, JUEZA, Secretaría a cargo de los Dres. José Francisco López Paz, Amalia Virasoro, Constanza D’Elía y María Gabriela Gutiérrez Defelippo cita y emplaza por el término de quince (15) días, desde la presente publicación, a quienes se consideren con derecho a formular oposición a la supresión de apellido paterno solicitado por Candelaria Agostina Conejero D.N.I 46.817.711; Renata Valentina Conejero D.N.Ι. 49.536.322 y Marco Ramiro Conejero, DNI 50.308.936 en los autos caratulados: «CONEJERO CANDELARIA AGOSTINA Y OTROS S/ CAMBIO DE NOMBRE» (Expte. 17748 – Año 2026)».

FDO. VIRASORO, Amalia. SECRETARIA