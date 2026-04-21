Encuentro Femenino de Tenis en Ranchos

El pasado domingo 19 se realizó en las canchas del Centro de Educación Física de nuestra ciudad, un torneo de Tenis Femenino.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Deportes de General Paz, y estuvo a cargo del profesor Matías Campillo. Contó con la participación de 8 parejas de damas.

Campillo aseguró que este tipo de encuentros se realizan “con la intención de acercar cada vez más mujeres a este deporte”, y así lo logró. 16 mujeres se dieron cita el domingo desde las 10 de la mañana, para terminar disputando la final por la tarde/noche.

Durante varias horas, las canchas se vieron muy concurrida, con un gran número de espectadores, en su mayoría familiares, que se acercaron a apoyar el evento.

Hubo premios para las ganadoras: Antonela y Mariana González; y para las segundas: Lucía y Sofía Rescinito, convirtiéndose la final, en un duelo de hermanas.

También hubo menciones especiales: “Mejor Jugadora” resultó Lina Rescinito; y “Revelación del Torneo”, Macarena Francioni.

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