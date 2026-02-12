Pruebas de Idoneidad Profesional Estratégica 2026-Formacion Profesional

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz envía para conocimiento y amplia difusión:

publicidad

1. Comunicaciones referidas a la implementación de las Pruebas de Idoneidad Profesional Estratégica que establecen, la mecánica de realización de la prueba en el marco de la Disposición 1/23.

2. Comunicado 11/12, que establece la mecánica de realización de la prueba en el marco de la Disposición 1/23.

3. Comunicado 12/25, que rectifica y amplía los plazos del cronograma de acciones previstas, y brinda acceso al Anexo II de Inscripción con campos editables, a los videos de los cuatro encuentros que conformaron la serie de talleres, y al resto del material correspondiente a la propuesta de Orientación Profesional.

4-Cronograma de acciones:

FECHAS ACCIONES

Desde el 20/2 hasta el 24/2 Inscripción virtual de aspirantes

Desde el 25/2 hasta el 27/2 Notificación a los aspirantes

Pruebas a partir del 02 de marzo de 2025

DRIVE DE OP MATERIALES

https://drive.google.com/drive/folders/1aDipMSrJydZvGHvm39Y2N8TwcREsLibe?usp=drive_link

FORMULARIO DE INSCRIPCION

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1oyRNGtn1l22UBSbvRnQbRd-2Kc08ndp9ntfWm0uHCwo/viewform?edit_requested=true