Ola de amenazas en escuelas: allanamientos, detenciones e imputaciones en varias provincias

Se identificó a un adolescente en la localidad bonaerense de San Miguel que había advertido que iba a realizar una masacre en su colegio, y encontraron un arma en su casa. Hubo operativos en Salta y Córdoba.

En el marco de la oleada de mensajes intimidatorios dejados en escuelas de todo el país, se suman más adolescentes detenidos e imputados como responsables de escribir pintadas y dejar carteles donde avisaban de presuntos tiroteos. Así, en la localidad bonaerense de San Miguel se identificó a un joven de 16 años que amenazó con realizar una masacre, tres alumnos fueron detenidos en Salta y ocho adolescentes resultaron imputados por amenazas en establecimientos escolares en Córdoba.

En San Miguel el adolescente identificado publicó mensajes intimidatorios en las redes sociales sobre una masacre en el Colegio Juana Manzo. Todo comenzó tras una llamada anónima al 911 sobre la exhibición de imágenes con una pistola en una cuenta de Instagram y canales de difusión de WhatsApp que advertían: “Nos vemos mañana, wachines”.

El denunciante aportó las capturas de pantalla y los investigadores constataron la existencia de las cuentas que luego fueron cerradas, pero luego profundizaron las diligencias y encontraron otro perfil en esa plataforma, donde había más fotografías del menor con el arma de fuego. Las autoridades se comunicaron con el Consejo Escolar de San Miguel para cotejar el material y se identificó al sospechoso, un estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, motivo por el que se dispusieron consignas policiales en ese establecimiento.

Más tarde se allanó el domicilio del involucrado, que fue hallado junto a su familia. Agentes de la DDI San Martín y SUB DDI San Miguel secuestraron siete celulares, una pistola de gas comprimido marca Fox calibre 4,5 -réplica de la calibre 9 milímetros-, una notebook y una munición de fabricación nacional FLB calibre 9 milímetros.

Los elementos secuestrados en San Miguel

Policía Bonaerense

En Salta

En Salta, los grafitis con mensajes intimidatorios aparecieron en el baño de varones del Colegio Walter Adet. El hecho fue investigado por el fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic.

Personal del colegio observó que los tres estudiantes ingresaron al sector en el que se halló la inscripción y expresaron que se trataba de un “reto”, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

El Juzgado de Garantías ordenó los arrestos de los implicados.

En Córdoba

En tanto, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° de Córdoba formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de “amenaza agravada por anonimato” en un caso que investiga más de 100 hechos en la capital provincial.

Asimismo, se tramitan diligencias en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

Fuente: Agencia DIB