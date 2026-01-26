Nuevo radar en Chascomús

Los conductores tendrán que contemplar que en breve estará operativo un nuevo radar de control de velocidad sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura del kilómetro 130, en jurisdicción de Chascomús.
El dispositivo será utilizado para controlar el cumplimiento de los límites de velocidad y reforzar la seguridad vial, en una zona de alto tránsito, especialmente durante fines de semana y períodos turísticos.
Recomendaciones a los conductores:
Respetar las velocidades máximas permitidas según el tipo de vehículo.
Prestar atención a la señalización preventiva del radar.
Circular con precaución para evitar infracciones y reducir riesgos de siniestros viales.
Las autoridades recuerdan que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en rutas, y que estos controles buscan prevenir siniestros y promover una conducción responsable.
