Nuevo radar en Chascomús

Los conductores tendrán que contemplar que en breve estará operativo un nuevo radar de control de velocidad sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura del kilómetro 130, en jurisdicción de Chascomús.

publicidad

El dispositivo será utilizado para controlar el cumplimiento de los límites de velocidad y reforzar la seguridad vial, en una zona de alto tránsito, especialmente durante fines de semana y períodos turísticos.

Recomendaciones a los conductores:

Respetar las velocidades máximas permitidas según el tipo de vehículo. Prestar atención a la señalización preventiva del radar. Circular con precaución para evitar infracciones y reducir riesgos de siniestros viales.

Las autoridades recuerdan que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en rutas, y que estos controles buscan prevenir siniestros y promover una conducción responsable.

Castelli Diario