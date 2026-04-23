Nueva caratula en la causa por el  asesinato de Facundo Codd: Se agrava la situación de Siri y Koslowski

Irán a juicio Siri y Kozlowski por el accidente fatal en ruta 215 que provocó la muerte de Facundo Codd

El juez de garantías hizo lugar al requerimiento presentado por la fiscal Mariana Albisu. Allí, se “manifiesta a contar con elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal”.

La citación a juicio de Ángel Fermín Siri, y de la florense Mariela Kozlowski. Recordemos que Siri está acusado por “Homicidio culposo agravado” y Kozlowski por “Homicidio culposo”, una calificación que refiere a su participación en la falta a la tarea vinculada al factor técnico en la maniobra letal que acabó con la vida de Codd.

LA CALIFICACIÓN DE LA FISCALÍA

Hace justamente un año en su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Mariana Albisu, Agente Fiscal de Brandsen, solicitud de la citación a juicio de Ángel Fermín Siri, médico, nacido en La Plata, con domicilio legal en Brandsen, y de Flavia Mariela Kozlowski, nacida en Brandsen. Agregaba, en su escrito, que «del análisis de las constancias reunidas en autos, a criterio de 6eta representante, se encuentra acreditado que el 15 de mayo de 2024, siendo las 17.35, aproximadamente, en la Ruta 215 km 51 de Brandsen, Siri, que se desplazaba desde la localidad de Lema Verde hacia la ciudad de Brandsen, conduciendo en forma imprudente, negligente y antirreglamentaria una camioneta pick up, Ford Ranger, llevando de acompañante del lado derecho de la cabina a Flavia Mariela Kozlowski, realizó un giro abrupto hacia la izquierda, Invadiendo la mano de circulación contraria de la ruta, por la cual se desplazaba en dirección a Loma Verde el automóvil al mando de Facundo Manuel Codd, impactando la camioneta con el vértice delantero izquierdo del automóvil, produciendo con ello la muerte de Codd”.

“La temeraria maniobra se produjo en el contexto de una discusión que el conductor de la camioneta, Ángel Siri, mantenía con Kozłowski, desde varios kilómetros antes de llegar al lugar del impacto. En medio de tal disputa, Flavia Kozlowski de forma imprudente, tomó al volante de la camioneta, produciendo junto con Siri, que no conservó el dominio efectivo del vehículo, la maniobra letal, imprevisible y de consecuencias inevitables para el conductor del Chevrolet Onix que conducía Facundo Codd”.

El requerimiento de Albisu mencionaba que el hecho descripto se califica como Homicidio Culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado, para cada uno de los partícipes.

«Ello sin perjuicio de la facultad de ampliación del requerimiento Fiscal que corresponde al/ la Fiscal que intervenga en la etapa de juicio.

LA RECALIFICACIÓN

Originariamente la abogada de la familla de Facundo Codd, Solange Bartneche había requerido a la Fiscalía de instrucción que caratule la causa como ‘homicidio simple con dolo eventual’, una acusación más grave hacia Siri y hacia Kowłowski. Pero la fiscalía sostuvo, en su pedido de elevación a juicio, sostuvo la calificación de homicidio culposo por ambos.

Cuando la causa se elevó a Juicio, la letrada Bartneche volvió a plantear que debla ir a un Tribunal Criminal porque como acusación privada sostenía que la figura del «homicidio simple con dolo eventual», era una calificación que excede la competencia del juzgado correccional; sin embargo el Juzgado Correccional rechazó en su momento el pedido y frente a la apelación que después se interpuso, la Cámara departamental hizo lugar al planteo de la abogada Barnetche, entendiendo que si la causa no iba a un Tribunal Criminal podría declararse la nulidad del juicio por falta de competencia , entonces resolvieron hacer lugar a la calificación reclamada por la acusación privada, mientras la fiscalía de juicio sigue sosteniendo el homicidio culposa. Finalmente, la Cámara decidió que la causa sea radica da en el Tribunal Criminal, agravando sustancialmente por supuesto la situación de los acusados

Por sorteo el juicio se llevará a cabo en el Tribunal Criminal 2 de La Plata.

Lo relevante, es que según señala la letrada, “existe la real posibilidad de acusar por una calificación más amplia que να de 8 a 20 años de prisión y que encuadra con los hechos que venimos so teniendo”

Fuente: Diario Tribuna Brandsen