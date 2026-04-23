La actividad económica cayó 2,6% en febrero, mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023

Según el Indec, la actividad económica registró en febrero una caída del 2,1% en la comparación interanual. El componente tendencia-ciclo presentó una variación positiva de 0,1% en relación con el mes anterior.

La actividad económica registró en febrero una caída del 2,1% en la comparación interanual, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, en la medición desestacionalizada el indicador mostró una disminución del 2,6% respecto de enero. Fue la mayor caída mensual desde diciembre de 2023, cuando justamente retrocedió 2,6%.

De acuerdo con los datos oficiales, el componente tendencia-ciclo del estimador mensual de actividad económica (EMAE) presentó en febrero una variación positiva de 0,1% en relación con el mes anterior. En el acumulado del primer bimestre, la actividad registró una variación de -0,2% respecto del mismo período de 2025; en enero había registrado un crecimiento de 0,4%.

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación negativa de 2,6% m/m en la serie desestacionalizada y de 2,1% interanual.



✅ Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026

A propósito, el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en sus redes sociales: “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”. A su vez, agregó el ministro, “en 2026 el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”. Y cerró: “Con relación a febrero de 2025, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”.

Los números del Indec

El informe señala que, en la comparación interanual, ocho de los sectores que integran el EMAE registraron subas durante febrero. Entre ellos se destacaron “Pesca”, con un incremento del 14,8%, y “Explotación de minas y canteras”, con una suba del 9,9%.

El Indec precisó que la actividad de “Explotación de minas y canteras” fue la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que registró un aumento del 8,4%. En conjunto, ambos sectores aportaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

Por otro lado, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación con igual mes del año anterior. Entre ellos, el organismo destacó a la “Industria manufacturera”, con una baja del 8,7%, y al “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”, que retrocedió 7%. Siempre según el informe oficial, estos dos sectores fueron los de mayor incidencia negativa en el resultado general del EMAE, restando en conjunto 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual.

Fuente: Agencia DIB