Niegan que menores hayan intentado asaltar a una mujer en plena calle

En las últimas horas surgió un rumor, que hacía alusión a un hecho delictivo en nuestra ciudad, del cual habían sido protagonistas menores de edad.

A raíz de ello, y para llevar tranquilidad a la población, nos comunicamos con las autoridades policiales, quienes desmintieron categóricamente que haya ocurrido tal situación.

Según los comentarios que se dieron en el transcurso de la mañana, una señora había sido víctima de un robo, en manos de un grupo de menores de edad, quienes la habían abordado en plena calle, e intentado sacar una cartera; y posteriormente, al ser asistida por otras jóvenes, estas también habían sido atacadas.

En tal sentido, las autoridades de la Estación de Policía Comunal de Ranchos aseguraron que nada de esto ocurrió, y que obviamente, no hubo denuncia al respecto. Sin embargo, aclararon que solo se recepcionó una queja de vecinos, producto de unos chicos que estaban generando molestias en un barrio.

Una vez que acudieron al lugar, identificaron a tres menores, quienes son de nuestra ciudad, y se hallaban de visita en la casa de una amiga. No obstante, pese a que estaban “molestando” a los vecinos, no cometieron ningún hecho delictivo.

Por otro lado, aclararon que el fin de semana de carnaval transcurrió con normalidad, y solo se demoró a una persona en la noche de este martes, que estaba generando disturbios en estado de ebriedad.