Puesta a punto de las escuelas para un nuevo ciclo educativo

Un nuevo ciclo escolar está a la vuelta de la esquina, y por tal motivo, dialogamos con la presidenta del Consejo Escolar, María del Carmen Ruiz, quien nos brindó un pantallazo de cómo se preparan los distintos establecimientos para recibir a los alumnos.

Si bien esta semana ya se pusieron en marcha algunas escuelas con el período de Intensificaciones de la Enseñanza y del Estudio, y desde hace dos semanas los docentes concurren con normalidad a sus trabajos, las condiciones en las cuales se encuentran los edificios escolares para dar comienzo al presente ciclo, es una preocupación de todo padre.

Consultada sobre en qué circunstancias se encuentran las escuelas para dar inicio a un nuevo ciclo lectivo, la Consejera aseguró que “en su mayoría creo que todas están en condiciones. Por ahí el problema que tenemos todos los años para iniciar, es el tema de los pastos. Al tener poco presupuesto para cubrir los gastos, lo que se hizo este año, fue dividir los gastos: una parte ínfima se hace cargo Consejo Escolar, que son alrededor de seis escuelas, y el resto, está dividido y a cargo de la Municipalidad, a través de Espacios Verdes, en Ranchos. Lo que es Loma Verde, se encarga la Delegación”, especificó Ruiz. Aclarando que, en este caso, al igual que en Villanueva, no solo las Delegaciones son responsables del manteniendo del parque de las escuelas céntricas, sino también las más alejadas, pero bajo su jurisdicción, tales los casos de las escuelas 9, 18, 21, 22, 15, 3, entre otras.

“Hicimos esa división por una cuestión de falta de fondos”, y también debido a que como se han dado en la zona casos de hantavirus, se tomaron medidas preventivas para erradicar roedores. En este sentido, “se está trabajando en forma articulada con la Municipalidad. Hemos tenido casos, que cuando iniciaron los docentes días atrás, se encontraron con que habían andado lauchas, sobre todo, tal el caso de la primaria 4 y la secundaria 2, que fueron quienes dieron aviso”, informó la Consejera.

En estos casos, lo que se realizó, fue enviar a las escuelas un proveedor especializado en el tema, el cual realiza el protocolo correspondiente. “Ellos hacen una aplicación, y si eso no sirve, hay que esperar unos días, y en caso de que sigan apareciendo los roedores, hacen una segunda aplicación. En ninguna de las dos escuelas, por el momento, tuvimos que llamar para pedir la segunda aplicación, porque por lo visto fue efectivo, pero ese es el trabajo que se está haciendo, cuidando por ejemplo el tema pastos, que eso ayuda (a la proliferación de roedores), y la limpieza en las escuelas”, resumió.

“Hoy nos acercamos a la primaria 4, y las chicas nos dijeron que ya no habían encontrado casi rastros. Y ahora, tuvimos un aviso del jardín 904, que también habían encontrado suciedad, así que se va a hacer lo mismo, enviando al proveedor”, agregó.

Por otro lado, se le consultó si durante las vacaciones se realizaron obras en algunas de las escuelas, a lo que informó que “en febrero se inició la obra del techo de la escuela Nº 1. El año pasado, la escuela empezó con filtraciones, (aunque) la losa ya tiene una membrana puesta, pero con el tiempo se fue levantando, rompiendo, y el año pasado empezó a filtrar el agua, lo que hacía que el cielorraso se humedeciera y empezara a separarse, por lo que se empezó a hacer un trabajo, también con la Municipalidad, porque nosotros no contábamos con los fondos, así que se hicieron cargo de cambiar toda la membrana del techo y mañana empiezan con los arreglos interiores”, puntualizó.

“Otra obra que tuvimos, sí a cargo del Consejo, es la de la Escuela Nº 21. Una obra mucho más pequeña: Ellos tenían la instalación de la bomba a motor en uno de los baños de los estudiantes, por lo que solo contaban con un solo baño. Este año, lo que se hace es quitar la bomba de ese lugar, y colocarlo en un cuartito afuera para que no haya ningún tipo de riesgos”, especificó Carmen Ruiz.

Otro de los temas que incluye la labor del Consejo Escolar, es el manejo del presupuesto del SAE (*) (servicio alimentario escolar). En tal sentido, adelantó que “se va a continuar trabajando de la misma manera. Ya tenemos el menú aprobado para lo que es el inicio de clases. En estos días, los estudiantes están en periodo de intensificación, y también cuentan con servicio de comedor, desayuno y merienda, pero nos manejamos con el viejo, del año pasado. A partir del 2 de marzo, contamos con menú nuevo, estamos haciendo trabajo de licitación, de órdenes de compra, y todo eso. Y por el momento se continúa con el Programa MESA (**) con la entrega de módulos”.

Para cerrar, Carmen Ruiz agregó que “el año pasado tuvimos un año bastante complicado con respecto a la entrada de fondos, y tuvimos que atender en el último tiempo, solamente lo urgente porque no llegábamos a cubrir; y por el momento, iniciamos el año muy parecido, viendo lo que realmente es urgente, porque por ejemplo el tema de pedido de pinturas, o arreglos que no son necesarios para dar inicio porque no presentan peligro para los estudiantes, los estamos dejando para más adelante, porque la realidad es que no contamos con los fondos para cubrir esos gastos”

“Se va a seguir trabajando con lo que es urgente, y esperando recibir alguna buena noticia de que mejore esto de la entrada de fondos”, anhela la presidenta del Consejo Escolar, sin dejar de resaltar que “lo que tenemos nosotros, como es el caso del techo de la escuela 1 que no se podía esperar más, porque si bien nos dijeron que no hay riesgo de que el techo se derrumbe, sí se iban cayendo pedacitos que puede caerle una cascarita en el ojo de algún chico, y para nosotros y la escuela, es un problema; es por eso que se acudió a la muni, y ellos cubrieron todos los gastos de mano de obra y de materiales. Tenemos eso, la respuesta del municipio siempre. Hasta el momento, cada vez que nosotros no podemos cubrir cuando es algo, como en este caso, urgente, ellos siempre dan respuesta”, agradeció Carmen Ruiz.

(*) El Programa SAE -Servicio Alimentario Escolar– es un programa pedagógico-alimentario de ejecución compartida entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Está destinado a la atención de las necesidades nutricionales de los/as estudiantes de las escuelas públicas de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario en sus distintas modalidades de la provincia de Buenos Aires, en situación de vulnerabilidad social.

El objetivo general es garantizar el derecho a la alimentación, mejorando la aptitud para el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la provincia de Buenos Aires, promoviendo una cobertura nutricional igualitaria y equitativa para todos los niño/as, focalizando a los más vulnerables.

(**) El Programa MESA Bonaerense está destinado a contribuir con las necesidades nutricionales de los niños, niñas y adolescentes que son titulares de derecho del SAE mediante la entrega de un módulo compuesto por alimentos que tienen el objetivo integrarse y ser compartidos en las comidas familiares.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, una vez iniciada la emergencia por Covid-19 comenzó a entregar módulos alimentarios en el marco del Programa SAE. Habiendo retomado la entrega de prestaciones presenciales del mismo y considerando la vital importancia que los módulos tuvieron a lo largo de la pandemia, se decidió sostener la entrega a partir de la creación de un nuevo programa de acompañamiento alimentario, “MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense”, a partir de abril del 2022.

La creación del programa MESA, de acompañamiento alimentario, diferente del programa SAE pero complementario al mismo, da un marco normativo, administrativo y programático que refuerza el rol del Estado en la garantía de la seguridad alimentaria.

El programa se implementa de forma descentralizada a través de un ente ejecutor (Consejo Escolar o Municipio, dependiendo el caso). Además, articulan en su implementación diversos agentes tales como Inspección regional, distrital, de nivel, areal, de modalidad; auxiliares de la educación; equipos directivos y estudiantes. Actualmente alcanza a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes.