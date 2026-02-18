APD de niveles y modalidades para cobertura de cargos

Secretaría de Asuntos Docentes General Paz informa que ante el comienzo del Ciclo Lectivo 2026, se realizará el Primer APD para cobertura de cargos/módulos/hs catedra provisionales y suplentes, según lo solicitado por los equipos de conducción de los establecimientos educativos del Distrito, de acuerdo al cronograma que a continuación se detalla:

publicidad

Recepción de solicitudes de cobertura a partir del 18/02/2026 en horario de 7:30 a 16 hs.

Postulaciones docentes desde la recepción de solicitudes hasta el 26/02/2026

Cierre de APD jueves – 26/02/2026.

A partir del 26/02/2026 DESIGNACIONES

Este organismo informa que a partir del 27 de febrero del corriente se realizarán los APD en horarios estipulados por sistema de 7:30 a 10:30 hs. según la normativa vigente y las necesidades institucionales recepcionadas.

Las solicitudes serán recepcionadas durante todo el ciclo lectivo en horario de 7:30 a 16:00 hs.

Para información acceder a https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio