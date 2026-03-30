Newcom: Domingo de competencia en Ranchos

Se realizó en el Centro de Educación Física de nuestra ciudad un torneo mixto +68.

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La competencia tuvo lugar este domingo, bajo la organización de Fortineros, a cargo del Profesor Horacio Tebes.

En la jornada, logró coronarse campeón Fantasmas; subcampeón Los Dinos; terceros Paceños, y en cuarto lugar quedó Deportivo Chascomús.

“En nombre Fortineros, nuestro agradecimiento a los equipos presentes”, destacó el Profesor, agregando que “de esta manera, cerramos una maratón de torneos organizados por Fortineros, que comenzó en febrero con el femenino; siguió el 15 de marzo con el mixto +60, continuó con el mixto +50 y +40 el 22 de marzo; y finalizó con el +68. Gracias”.