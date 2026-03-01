Llinas fue contundente y se quedó con el clásico madariaguense

Protagonizando un excelente trabajo, Mario Llinas/Oscar Solimano se quedaron con el Rally “Pagos del Tuyú”. En su primera carrera con un Skoda Fabia de la flamante clase RC2 del Mar y Sierras, el necochense, varias veces campeón de la categoría no dejó dudas y tras una salida del camino, que no les permitió quedarse con la primera etapa, hoy desde el arranque recuperaron la punta y se quedaron con la tradicional competencia del calendario de la categoría.

Agustín Mondani, otro multicampeón de la categoría, en esta oportunidad navegado por Matías Bregant, lo escoltaron a bordo de un Hyundai i20 Rally2, mientras que los lavallenses Sergio y Delfina Centorame subieron al escalón más bajo del podio.

Luciano Goicoechea/Yamina Ferreyra (VW Gol) fueron los ganadores en la RC MR iniciando de la mejor manera la defensa del título logrado en 2025.

Por su parte Jorge Villarino/Sebastián Urriza (Renault Clio), los últimos bicampeones de la Junior, se retiraron ganadores de General Madariaga tras superar a Gabriel Argüello/Leandro Rolon (Renault Clio) por casi 5 minutos.

Otros campeones 2025 que ganaron este fin de semana en el “Pago Gaucho” fueron José Bastan/Patricio Márquez (VW Gol) imponiéndose en la N7, donde segundos finalizaron Leonardo y Agustín Cirillo (VW Gol) y terceros Federico Flores/Ramiro González (VW Gol).

José Luis Catera/Daniel Ramírez (Subaru) pudieron materializar el triunfo que se les había negando en varias oportunidades durante el 2025.

Pablo Carcano/Damian Ramirez también estrenaron el 1 con triunfo.

En la RC5 el duelo entre Pablo Veiras y Nicanor Bianco tuvo un nuevo capítulo y esta vez quedaron en ese orden. Alfonso Mutio navegó al ganador sobre un Toyota Etios y Rocío Ratari al escolta, sobre un Peugeot 208. Manuel Sancho/Ariel Velazquez (Toyota Etios) también subieron a la premiación, tras ocupar el tercer lugar.

Gastón Luna/Fabián Vadell (VW Gol) ganaron su primer “Pagos del Tuyú” juntos, al imponerse entre los protagonistas de la N1. En la segunda ubicación finalizaron Kevin Echeveste/Juan Carlos Ceschi (VW Gol) y terceros Cristian Ferrari/Pablo Galilea (VW Gol)

José María Melón Gil/Nicolás Cirillo (VW Gol) fueron los dominadores en la N1 Light. Luego de 11 años sin correr, los pinamarenses Agustín y María Cruz Betes (Ford Fiesta), volvieron y terminaron segundos, mientras que Thiago y Gustavo Benavidez (Chevrolet Corsa) completaron el trio de la premiación.

Agustín Arriondo/Braian Figueroa (VW Gol) se llevaron el trofeo mayor en una clase AH que tuvo golpes de escenas y varios abandonos sobre el final. Cristian Tevez/Cristian Escobar (VW Gol) los escoltaron.

Pasó una nueva edición del clásico madariaguense, acompañado por un excelente clima, que permitió que los fanáticos del rally dijeran presente en un gran número para vivir la competencia.

La próxima fecha se desarrollará entre el 27 y 29 de marzo en lugar a confirmar en los próximos días.

RC2:

1) M. Llinas/O. Solimano (h) (Skoda Fabia) 1.08:14.7

2) A. Mondani/M. Bregant (Hyundai i20) +22.2

3) S. Centorame/D. Centorame (Hyundai i20) +4:23.5

MRT:

1) L. Goicoechea/Y. Ferreyra (VW Gol) 1.19:49.9

RC2S:

1) J. L. Catera/D. Ramírez (Subaru) 1.30:33.4

2) R. Del Campo/M. Bazan (Mitsubishi Evo X) +39:36.7

JR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 1.19:27.0

2) G. Arguello/L. Rolon (Renault Clio) +2:14.4

N3:

1) P. Carcano/D. Ramírez (Peugeot 206) 2.19:40.1

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 1.18:14.5

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +36.8

3) F. Flores/R. González (VW Gol) +6:44.6

4) M. De Prado/J. Montenegro (VW Gol) +51:23.6

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 1.22:27.2

2) N. Bianco/R. Ratari (Peugeot 207) +34.1

3) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +2:49.9

4) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +4:23.7

5) G. Mestralet/G. Gerez (Toyota Etios) +7:13.8

7) S. Scicolone/N. Scicolone (Ford Fiesta) +41:57.5

N1:

1) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) 1.23:31.0

2) K. Echeveste/J. C.s Ceschi (VW Gol) +2.2

3) C. Ferrari/P. Galilea (VW Gol) +1:30.6

4) N. Miranda/A. Yoldi (VW Gol) +1:31.4

5) F. De Rocco/F. Caraccioli (VW Gol) +4:25.1

6) H. Jaureguiberry/M. Malgort (VW Gol) +7:28.1

7) J. Renzi/T. Magdalena (VW Gol) +7:54.9

8) E. Gasparri/J. C. Díaz (VW Gol) +42:20.2

N1L:

1) J. Melón Gil/N. Cirillo (VW Gol) 1.26:50.5

2) A. Betes/M. C. Betes (Ford Fiesta) +58.6

3) T. Benavidez/G. Benavidez (Chevrolet Corsa) +1:03.3

4) J. M. Pasini/M. Pasini (VW Gol) +2:20.9

5) L. Ruiz/V. Ruiz (VW Gol) +4:00.4

6) J. Paredi/C. Gabilondo (VW Gol) +42:05.1

AH:

1) A. Arriondo/B. Figueroa (VW Gol) 1.33:59.3

2) C. Tevez/C. Escobar (VW Gol) +11:08.9

Prensa Rally Mar y Sierras Oficial