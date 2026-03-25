La Serenísima cambia de dueños: Danone y Arcor cerraron trato con Mastellone

La compañía local y el fondo Dallpoint se quedaron con el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia fundadora.

Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima. De concretarse, se trataría del paso decisivo para que Danone y Arcor se queden con el 100% del negocio lácteo.

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La operación -que sería anunciada en los próximos días, aunque las distintas empresas involucradas no confirmaron la noticia- pone fin a una negociación que estuvo al borde de la judicialización por la enorme distancia entre las pretensiones de las partes. Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los US$250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los US$40 millones, lo que había dejado el proceso empantanado durante meses.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.

Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el principal obstáculo sería el precio. La brecha en la valuación era “enorme” y amenazaba con llevar el conflicto a tribunales en la Argentina y España, ya que el contrato entre las partes está bajo jurisdicción española.

En ese contexto, fuentes cercanas a la operación coincidían en un punto: ninguna de las partes quería judicializar el proceso, lo que dejaba abierta la puerta a una negociación final.

Gigante lácteo

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico claro. Tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas.

Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca. Por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.

La integración total permitiría avanzar hacia lo que internamente las compañías denominan una “La Serenísima unida”: una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

Un negocio en transformación

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

El final de una etapa

De confirmarse el acuerdo, la operación marcará el cierre de un ciclo para la familia Mastellone, que durante décadas lideró la principal empresa láctea del país, fundada en 1929 y convertida en un símbolo del consumo masivo argentino.

Al mismo tiempo, abrirá una nueva etapa bajo el control total de jugadores globales, con el tándem Danone/Arcor como actor central en el negocio lácteo local.

Fuente: Agencia DIB.