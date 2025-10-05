La Patrulla Rural detuvo a dos hombres por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz detuvo a dos hombres mayores de edad provenientes de la localidad de San Vicente, que se encontraban realizando cacería ilegal en un campo de la zona.

La detención fue posible gracias a que el personal policial se encontraba realizando recorrida habitual por la zona, divisando a dos masculino dentro de un Campo, realizando cacería de fauna silvestre con perros galgos.

Las autoridades labraron las correspondientes contravenciones por infracción a la Ley 10.081 (Código Rural).

Interviene en el caso el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.