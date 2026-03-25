Javier Rodríguez: «En los últimos dos años cerraron más de mil tambos»

Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense tras su paso por la Fiesta del Tambero en Navarro, donde destacó la producción, el trabajo y el esfuerzo del sector.

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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez participó este sábado de la 3ª edición de la Fiesta del Tambero en Navarro, donde tuvo una participación destacada en el Concurso de Quesos, uno de los ejes centrales del evento.

«Es una fiesta con sensaciones encontradas: celebramos la producción, el trabajo y el esfuerzo de quienes siguen produciendo, pero lo hacemos en un contexto en el que, desde que asumió Milei, cerraron más de mil tambos -el 10% de los preexistentes- y muchas empresas entraron en crisis», advirtió el ministro.

En esa línea, marcó un fuerte contraste entre modelos: «Nosotros en la provincia trabajamos todos los días para promover una producción con más productores, con más valor agregado y más arraigo. Lo que está haciendo el Gobierno nacional va en el sentido exactamente contrario». Y agregó: «Las políticas de Milei están empujando a la concentración y expulsando a los pequeños y medianos productores. El cierre de tambos no es casualidad: es la consecuencia directa de un modelo que desprotege a quienes producen».

Javier Rodríguez también vinculó esta situación con la crisis de la industria: «Hoy vemos empresas lácteas en crisis que reflejan claramente este proceso. Casos como el de La Suipachense, con más de 70 años de historia, que quebró y dejó a 140 trabajadores sin empleo, muestran la gravedad del momento», señaló.

En el mismo sentido, agregó: «La situación de Verónica es crítica: pasó de procesar un millón de litros diarios a prácticamente paralizar su producción, con cientos de trabajadores sin cobrar y un pedido para despedir a 200 empleados». Y agregó: «El cierre de ARSA, que producía para Sancor y dejó a 400 trabajadores sin trabajo, o la crisis de Sudamericana de Lácteos, que hoy busca sostenerse como cooperativa, son parte de un mismo problema: una política económica que no cuida la producción nacional».

Frente a este escenario, el ministro remarcó el rol del Estado provincial: «Mientras algunos promueven la especulación y la apertura indiscriminada, nosotros apostamos a fortalecer la producción, generar herramientas concretas y acompañar a cada productor para que pueda crecer».

Por otro lado, Javier Rodríguez valoró el rol de la Fiesta del Tambero y, en particular, del Concurso de Quesos: «La fiesta volvió hace no muchos años y desde el inicio planteamos que, además de visibilizar, debía incluir actividades concretas que aporten al sector. Este concurso es una de ellas».

«Estamos convencidos de la gran calidad de los quesos de la provincia, pero también sabemos que siempre hay margen para mejorar. Este tipo de instancias permite que cada productor sepa dónde está parado y reciba herramientas para seguir creciendo», explicó. Asimismo, destacó la convocatoria récord del certamen: «Que haya más de 100 muestras en un concurso oficial es un hecho histórico para la provincia y habla del compromiso y el nivel de nuestros productores».

Finalmente, subrayó el impacto de estas iniciativas: «A muchos productores estos concursos les abren nuevas oportunidades. Algunos no dimensionaban el nivel de sus productos y, a partir de estos espacios, empiezan a proyectarse incluso a nivel internacional».

La 3ª Fiesta del Tambero se desarrolló el sábado y domingo en el Predio del Fortín, con organización de la Municipalidad de Navarro y el acompañamiento del Gobierno bonaerense a través del CFI. En esta edición, además del tradicional Concurso de Quesos —que reunió un récord de 108 muestras—, se sumó el primer Concurso de Dulce de Leche abierto a la comunidad.

Navarro forma parte de la Cuenca Abasto Sur y es el partido con mayor cantidad de tambos de la región, con 114 establecimientos y una producción diaria de más de 243 mil litros de leche, lo que representa el 3,8% del total provincial.