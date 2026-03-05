INTERÉS DOCENTE: Inscripción Fines 3 – 2026

Secretaria de Asuntos Docentes difunde y llama a inscripción para conformación de LISTADO FINES 3 – 2026 en el marco de la Resolución 115/2016.
La confección y valoración de estos listados se encuentra pautado en el ANEXO I de la misma.
LISTADO 3 FINES: Establecer las pautas para la inscripción y nombramiento con porcentaje de materias de título docentes y docentes jubilados y/o profesionales o técnicos no recibidos, en el Plan Provincial de Finalización de Estudios Obligatorios (FinEs), según el orden de mérito que a continuación se detalla:
● Alumnos de carreras docentes habilitantes para el cargo que aspiran, con porcentaje de materias aprobadas menor al 50%.
● Docentes excedidos en edad con título habilitante hasta sesenta y cinco (L5) años de edad.
● Docentes jubilados con título habilitante hasta sesenta y cinco (L5) años de edad.
● Profesionales o Técnicos habilitantes para el cargo que aspira, con más de 50% de materias aprobadas sin capacitación docente.
PARA LAS SIGUIENTES MATERIAS
- PRACTICAS DEL LENGUAJE
- INFORMATICA
- INGLES
CRONOGRAMA:
Inscripción: 5/03/2026 hasta el 11/03/2026
Exhibición y notificación: 2 días hábiles a partir del 12/03/2026
DOCUMENTACIÓN:
– Declaración jurada completa y firmada
– D.N.I
– Título Secundario Registrado
– Título Habilitante Registrado o Constancia de Título en Trámite
En el caso de estar cursando la carrera habilitante para el cargo que aspira:
-Constancia de alumno regular
– Constancia con el Porcentaje de Asignaturas aprobadas
La constancia con la regularidad del alumno y porcentaje de las materias aprobadas debe ser con fecha actualizada al momento de la inscripción.
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones deberán ser enviadas al mail: sad041listados@abc.gob.ar en el horario de 8:00 a 16:00 hs
IMPORTANTE:
Enviar la inscripción en formato PDF en un sólo archivo, legible, con todas las probanzas escaneadas.