INTERÉS DOCENTE: Inscripción Fines 3 – 2026

Secretaria de Asuntos Docentes difunde y llama a inscripción para conformación de LISTADO FINES 3 – 2026 en el marco de la Resolución 115/2016.

publicidad

La confección y valoración de estos listados se encuentra pautado en el ANEXO I de la misma.

LISTADO 3 FINES: Establecer las pautas para la inscripción y nombramiento con porcentaje de materias de título docentes y docentes jubilados y/o profesionales o técnicos no recibidos, en el Plan Provincial de Finalización de Estudios Obligatorios (FinEs), según el orden de mérito que a continuación se detalla:

● Alumnos de carreras docentes habilitantes para el cargo que aspiran, con porcentaje de materias aprobadas menor al 50%.

● Docentes excedidos en edad con título habilitante hasta sesenta y cinco (L5) años de edad.

● Docentes jubilados con título habilitante hasta sesenta y cinco (L5) años de edad.

● Profesionales o Técnicos habilitantes para el cargo que aspira, con más de 50% de materias aprobadas sin capacitación docente.

PARA LAS SIGUIENTES MATERIAS

  • PRACTICAS DEL LENGUAJE
  • INFORMATICA
  • INGLES

CRONOGRAMA:

Inscripción: 5/03/2026 hasta el 11/03/2026

Exhibición y notificación: 2 días hábiles a partir del 12/03/2026

DOCUMENTACIÓN:

– Declaración jurada completa y firmada

– D.N.I

– Título Secundario Registrado

– Título Habilitante Registrado o Constancia de Título en Trámite

En el caso de estar cursando la carrera habilitante para el cargo que aspira:

-Constancia de alumno regular

– Constancia con el Porcentaje de Asignaturas aprobadas

La constancia con la regularidad del alumno y porcentaje de las materias aprobadas debe ser con fecha actualizada al momento de la inscripción.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:

Las inscripciones deberán ser enviadas al mail: sad041listados@abc.gob.ar  en el horario de 8:00 a 16:00 hs

IMPORTANTE:

Enviar la inscripción en formato PDF en un sólo archivo, legible, con todas las probanzas escaneadas.

Noticia patrocinada por