Facundo “El Guapo” Laportilla: Nuevo campeón interprovincial ,y en cuenta regresiva rumbo a Brasil

El boxeador ranchero Facundo “El Guapo” Laportilla, representante de Ranchos, Gral. Paz, continúa viviendo un presente brillante.

Después de haberse consagrado hace poco con el Título de la Liga del Sur en Longchamps, volvió a subir al ring el pasado viernes 7 de noviembre en Mendoza, donde obtuvo el título interprovincial, imponiéndose por decisión unánime tras cuatro rounds de pura exigencia.

La velada contó con la presencia y organización de Gustavo Morrilla, vicepresidente de la WPC y presidente de la organización Sureste de Boxeo Mendocino, quien convocó especialmente a Laportilla.

En exclusiva, hablamos con él, que analizó el combate, su preparación y lo que se viene para su carrera.

—¿Cómo fue la pelea del viernes pasado?

La del viernes 7 de noviembre fue intensa. Viajé a Mendoza para disputar el título interprovincial, invitado por Gustavo Morrilla, vicepresidente de la WPC y presidente de la organización Sureste de Boxeo Mendocino. Fue una de las últimas peleas de la noche, el tipo de prueba que te exige el alma. Algo así es perfecto para medir dónde estoy parado.

—Estás peleando muy seguido. ¿Cuál es el objetivo detrás de este ritmo?

Cada combate que estoy haciendo forma parte de un plan. Estoy evaluando mi estado físico, técnico y mental para llegar con todo al desafío más grande: Brasil, el 13 de diciembre. Ahí no hay margen para dudas.

—¿Qué se viene en tu calendario cercano?

Queda una última parada: el 30 de noviembre en Gualeguay, Entre Ríos. Esa va a ser mi última pelea antes de viajar. Va a ser la última prueba, el ajuste final.

—¿Cómo estás preparándote para tu desafío internacional?

Me estoy preparando duro, con doble turno casi todos los días. Descanso, me alimento bien, cuido cada detalle. Estoy peleando todos los fines de semana para llegar afilado, rápido, resistente. La idea es presentar la mejor versión de mí mismo en Río de Janeiro.

—¿Qué significa para vos este desafío en Brasil?

Es una oportunidad para demostrar todo el sacrificio y el trabajo de estos meses. Pero también para representar a mi gente. Voy a dejar todo arriba del ring.

Sobre el presente de Laportilla, el entrenador de Valhalla Nicolás Garzón, comenta lo siguiente:

“Facundo está alcanzando un equilibrio muy importante entre la agresividad y la lectura táctica. Antes era más vertiginoso; ahora elige mejor los momentos, administra los tiempos y golpea cuando tiene que golpear. Ese crecimiento es lo que buscábamos. Cuando tenés a un boxeador dispuesto a hacer el trabajo duro todos los días, las cosas llegan: entrena fuerte, escucha, corrige y vuelve a intentarlo. Lo más valioso es cómo transforma la experiencia en aprendizaje; no solo celebra las victorias, las estudia. Repasa, analiza, repara. Eso lo hizo crecer más rápido que cualquier otro. Brasil es un paso grande, pero no es casual: se lo ganó arriba del ring. Y lo mejor es que no va de paseo, va a competir. Con esa mentalidad, Facundo es muy peligroso para cualquiera.”

Al cierre de la entrevista, Facundo quiso decir unas palabras de agradecimiento:

“Agradezco a Nicolás Garzón por acompañarme siempre en lo que necesito y por brindarme el lugar de entrenamiento sin ningún costo, a Corto Tellechea por ser mi esquina en la pelea y a Osvaldo y el Peje Larraula por confiar en mí para ese desafío.”