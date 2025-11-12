Defensa Comunal de General Paz convocatoria a Elecciones Internas

El Comité Directivo de Defensa Comunal de General Paz, convoca a sus afiliados a Asamblea General a fin citar a elecciones para la renovación de autoridades partidarias, conforme al Artículo 40 de nuestra Carta Orgánica.
La misma se llevará adelante en la Sede Partidaria de la calle Luis Giles Nº 3035 de la ciudad de Ranchos, el día domingo 14 de diciembre del corriente año, desde las 8 a las 18 hs.
El plazo de presentación de las listas deberá hacerse ante las autoridades competentes hasta las 23:59 del viernes anterior a la fecha fijada, según lo establece el Artículo 44 de la Carta Orgánica.
María Eugenia Ciafardini Valeria R Motschakow
Secretaria General Presidente
