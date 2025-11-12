Ajuste y deuda: intendentes en alerta por la crisis financiera en los municipios

Varios municipios bonaerenses enfrentan una situación crítica por la caída de ingresos y el ajuste nacional. Intendentes aplican recortes y advierten dificultades para pagar aguinaldos

Por Fausto Ramos

Varios intendentes bonaerenses ya advierten que no saben si podrán pagar sueldos ni aguinaldos. “Hay municipios que vienen pagando en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, reconoció Carlos Bianco. La Provincia busca respaldo legislativo para endeudarse y suspender deudas municipales heredadas del Covid.

Bianco responsabilizó al gobierno nacional por la caída de ingresos. “Esto ya se está viendo muy fuertemente en el comercio, en la industria, en la construcción y también en las arcas del Estado”, dijo. Desde Hacienda, Pablo López advirtió que el recorte de transferencias no automáticas fue del 80% real. También se desplomó la recaudación y Nación abandonó funciones básicas. “Es importante contar con nuevas herramientas de financiamiento”, pidió.

Frente a este escenario, López anunció un proyecto para desarrollar herramientas para las comunas: «Enviamos un proyecto de ley con herramientas necesarias para la gestión provincial y municipal, ante la caída de la recaudación por la recesión y decisiones unilaterales del Gob nacional que atentan contra la coparticipación y generan gran incertidumbre».

Mientras tanto, varios municipios ya ejecutan planes de emergencia. En Villa Gesell, Gustavo Barrera decretó el estado de emergencia administrativa. En Saavedra, Matías Nebot aplicó un recorte del 13% en sueldos políticos y propuso lo mismo para empleados. “Sabemos que es una decisión difícil, pero la hacemos para evitar un mal mayor”, explicó.

En Guaminí, José Nobre Ferreira congeló sueldos, cortó subsidios y redujo horas extras. En Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño alertó: “Cayó la coparticipación y eso genera en los municipios la necesidad de seguir siendo austeros”. Dijo que no prevé recortes salariales, pero el aguinaldo está bajo análisis. “Se avecinan tiempos complejos”, sostuvo. La provincia busca oxígeno y los intendentes, soluciones inmediatas.

