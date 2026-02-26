ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

Durante el mes de marzo, las bodegas bonaerenses abren sus puertas con experiencias enoturísticas que ofrecen visitas guiadas, degustaciones, vendimias y propuestas culturales y gastronómicas. Una invitación a recorrer y descubrir los destinos de la Provincia Bonita Argentina.

CAMPANA

VENDIMIA NOCTURNA

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Martes 3, a las 19:00, en Bodega Gamboa.

Descripción: Trabajo entre viñedos por la noche, cosecha compartida y cena en el medio del campo. Organiza Bodega Gamboa.

Se suspende por lluvia.

Más información: reservas al 1130846084

https://www.instagram.com/bodegagamboa

MERCEDES

FÁBRICA DE ARTE

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 10:00, en Viñedos Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira.

Descripción: Jornada artística con el desarrollo de talleres de distintas disciplinas y exposición de cierre. Abierta al público. Organiza Espacio Cultural y Viñedos Nueva Corinema. Se suspende por lluvia.

Más información y reservas: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es – whatsapp 2324550378

BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y 21, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis. Organiza Cooperativa de la Costa. Reservas: whatsapp 2215249934

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

BRANDSEN

VINOS Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.

Organiza Bodega Hocico Negro.

Se suspende por lluvia.

Reservas: teléfono +5491136016954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

LAS FLORES

EXPERIENCIA BODEGA BOUTIQUE BONAERENSE

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.

Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye la degustación de dos etiquetas, acompañada por una picada con productos regionales y un plato principal.

Organiza Bodega La Blanqueada.

Reservas al teléfono +5491133510606

Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es

Más información en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:00 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos.

No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Cordón Blanco

Reservas al teléfono +5492494629356

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

https://www.cordonblanco.com

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, Jueves a domingos, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

MERCEDES

ENOTURISMO Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, de 11:30 a 19:00, en Bodega Pampa, calle 607 s/n Tomás Jofré, Mercedes.

Descripción: Visitas guiadas, degustaciones, almuerzos gourmet y tapeo. Organiza Bodega Pampa. Evento sujeto a condiciones climáticas. Reservas: teléfono +5491166154165

Más información: https://www.instagram.com/bodega.pampa/

JUNÍN

BODEGA LAS ANTÍPODAS

ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Descripción: Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Las Antípodas.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

