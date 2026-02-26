ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

Durante el mes de marzo, las bodegas bonaerenses abren sus puertas con experiencias enoturísticas que ofrecen visitas guiadas, degustaciones, vendimias y propuestas culturales y gastronómicas. Una invitación a recorrer y descubrir los destinos de la Provincia Bonita Argentina.
CAMPANA
VENDIMIA NOCTURNA
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Martes 3, a las 19:00, en Bodega Gamboa.
Descripción: Trabajo entre viñedos por la noche, cosecha compartida y cena en el medio del campo. Organiza Bodega Gamboa.
Se suspende por lluvia.
Más información: reservas al 1130846084
https://www.instagram.com/bodegagamboa
MERCEDES
FÁBRICA DE ARTE
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 10:00, en Viñedos Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira.
Descripción: Jornada artística con el desarrollo de talleres de distintas disciplinas y exposición de cierre. Abierta al público. Organiza Espacio Cultural y Viñedos Nueva Corinema. Se suspende por lluvia.
Más información y reservas: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es – whatsapp 2324550378
BERISSO
COOPERATIVA DE LA COSTA
ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y 21, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.
Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis. Organiza Cooperativa de la Costa. Reservas: whatsapp 2215249934
Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es
BRANDSEN
VINOS Y TURISMO RURAL
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.
Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.
Organiza Bodega Hocico Negro.
Se suspende por lluvia.
Reservas: teléfono +5491136016954
Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es
LAS FLORES
EXPERIENCIA BODEGA BOUTIQUE BONAERENSE
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.
Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye la degustación de dos etiquetas, acompañada por una picada con productos regionales y un plato principal.
Organiza Bodega La Blanqueada.
Reservas al teléfono +5491133510606
Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es
Más información en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.
TANDIL
BODEGA CORDÓN BLANCO
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:00 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.
Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos.
No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Cordón Blanco
Reservas al teléfono +5492494629356
Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/
TORNQUIST
BODEGA SALDUNGARAY
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, Jueves a domingos, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.
Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.
Organiza Bodega Saldungaray.
Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es
MERCEDES
ENOTURISMO Y TURISMO RURAL
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, de 11:30 a 19:00, en Bodega Pampa, calle 607 s/n Tomás Jofré, Mercedes.
Descripción: Visitas guiadas, degustaciones, almuerzos gourmet y tapeo. Organiza Bodega Pampa. Evento sujeto a condiciones climáticas. Reservas: teléfono +5491166154165
Más información: https://www.instagram.com/bodega.pampa/
JUNÍN
BODEGA LAS ANTÍPODAS
ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.
Descripción: Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Las Antípodas.
Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/
