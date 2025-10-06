En Castelli: Atlético Ranchos visitó a Independiente

La Fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense, se jugó de manera parcial. El sábado 4, algunas divisiones del Club Atlético Ranchos visitaron a Independiente de Castelli para disputar la primera jornada estipulada según el cronograma, en Juveniles y Femenino.

publicidad

Los resultados fueron los siguientes:

Séptima: 0-2. Goles: Emanuel Ugalde, Tiziano Pais

Sexta: 0-6. Goles: Pengsawath (2), Arisnabarreta, Laportilla, Sannesoure, Ávila

Cuarta: 0-6. Goles: Maggi (3), Iudati, Montero, Catullo

Femenino: 2-0

Los partidos de las divisiones Primera, Tercera y Quinta, quedaron suspendidos por las malas condiciones climáticas del día domingo.

PRENSA CAR