Empieza la veda electoral bonaerense: qué se puede y que no se puede hacer

48 horas antes de que abran las escuelas, los candidatos bonaerenses deben abstenerse de hacer campaña electoral.

Por Gabriela Edith Lorenzo

Este domingo son las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y, al igual que en los comicios nacionales, la Ley establece un periodo de veda electoral. El objetivo es que 48 horas antes de que empiece la votación no haya más actividades de campaña. Qué se puede hacer y qué no.

Este año, la veda empieza el viernes a las 8 de la mañana. Desde ese momento, y hasta tres horas después de cerrada la votación, hay una serie de prohibiciones que alcanzan tanto a los candidatos como a la ciudadanía en general.

Qué no pueden hacer candidatos y funcionarios

De acuerdo con la Ley provincial Nº XI-1149-2024, durante la veda se prohíbe:

Realizar actos públicos de campaña.

Emitir o difundir propaganda electoral en medios tradicionales, digitales o redes sociales.

Repartir boletas o materiales partidarios.

Publicar encuestas, estudios de opinión, sondeos o proyecciones.

Mantener abiertos locales partidarios en un radio de 80 metros de los lugares de votación.

Qué no puede hacer la ciudadanía durante la veda

La población también está alcanzada por restricciones que buscan garantizar la neutralidad del proceso:

Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas: rige desde el sábado 6 de septiembre a las 20:00 h hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00 h.

No se pueden organizar espectáculos públicos, recitales, fiestas o eventos masivos no vinculados al acto electoral.

Está prohibido portar armas, exhibir banderas partidarias o distintivos cerca de los lugares de votación.

La Junta Electoral puede disponer el cierre de locales que incumplan la normativa.

La venta de bebidas alcohólicas está restringida durante la veda electoral.

Quienes violen estas disposiciones se exponen a multas y, en algunos casos, penas de prisión de entre 15 días y seis meses.

Preguntas frecuentes sobre la veda electoral en Buenos Aires

¿Cuándo empieza la veda electoral en la provincia de Buenos Aires?

La veda comienza el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extiende hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00.

¿Se puede comprar alcohol durante la veda electoral?

No. La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde el sábado 6 a las 20:00 hasta el domingo 7 a las 21:00.

¿Qué está prohibido hacer en la veda electoral?

No se pueden hacer actos de campaña, difundir propaganda o encuestas, organizar espectáculos masivos ni vender alcohol.

¿Qué pasa si se rompe la veda electoral?

Las infracciones pueden ser sancionadas con multas y, en casos graves, con penas de prisión de 15 días a seis meses.

¿Qué se vota el 7 de septiembre en Buenos Aires?

Se eligen senadores y diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.