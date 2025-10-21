El Verdinegro jugó la Fecha 6 en jornada dividida

Este fin de semana, el Club Atlético Ranchos recibió a Lezama Fútbol Club, para disputar la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol.
La jornada comenzó el sábado con los partidos de las divisiones juveniles y el conjunto femenino.
Así se dieron los resultados:
Quinta: 4-1. Goles: Agra Alfaro, Basualdo, Hernández, Serio
Sexta: 1-2. Gol: Arisnabarreta
Cuarta: 2-2. Goles: Funes, Catullo
Femenino: 0-4.
El domingo, fue el turno de jugar para la Séptima, Reserva y Primera. En el primer partido, la división más chica se impuso ante LeFu por 3-0. Ávila, Peyré y Ugalde fueron los autores de los goles verdinegros.
La Reserva cayó 2-1. Santiago Martín convirtió para el conjunto local. Por su parte, el equipo visitante se impuso ante la Primera división por 3-0.
Prensa CAR