El Fortín de los Ranchos renovó Comisión Directiva

PERIODO 2025-2027

PRESIDENTE: Eduardo Corengia

VICE-PRESIDENTE: Matías Pollio

SECRETARIO: Fernado Márquez

PROSECRETARIA: Constanza Ferrante

TESORERO: Sergio Perez

PROTESORERA: Carla Castro

VOCALES TITULARES:

1- Mariano Insausti

2- Marcelo Ferrante

3- Ricardo Segovia

4- Franco Aristizábal

5- Matías Alegre

VOCALES SUPLENTES:

1- Roberto de Andrés

2- Fabián Corengia

3- Matías Lange

4- Ignacio marques

COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULARES:

1- Martin Acha

2- Ignacio Aristizábal

3- Hugo Ferrante

COMISION REVISORA DE CUENTAS SUPLENTES:

1- Ernestina Márquez

2- Roberto Irigoite

