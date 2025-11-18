El Fortín de los Ranchos renovó Comisión Directiva

COMISION DIRECTIVA FORTIN DE LOS RANCHOS
PERIODO 2025-2027
PRESIDENTE: Eduardo Corengia
VICE-PRESIDENTE: Matías Pollio
SECRETARIO: Fernado Márquez
PROSECRETARIA: Constanza Ferrante
TESORERO: Sergio Perez
PROTESORERA: Carla Castro
VOCALES TITULARES:
1- Mariano Insausti
2- Marcelo Ferrante
3- Ricardo Segovia
4- Franco Aristizábal
5- Matías Alegre
VOCALES SUPLENTES:
1- Roberto de Andrés
2- Fabián Corengia
3- Matías Lange
4- Ignacio marques
COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULARES:
1- Martin Acha
2- Ignacio Aristizábal
3- Hugo Ferrante
COMISION REVISORA DE CUENTAS SUPLENTES:
1- Ernestina Márquez
2- Roberto Irigoite
