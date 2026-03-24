El Comando de Prevención Rural infraccionó a tres personas de sexo masculino por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz procedió a la interceptación de tres personas mayores de edad oriundos de la localidad de Brandsen, San Martin, y de la Provincia de Córdoba, quienes se encontraban realizando caza ilegal acompañados de 6 perros de la raza galgo, sobre camino rural conocido como Bajada de Alzaga, del paraje de Alegre.

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Los sujetos, además tenían en su poder una liebre sin vida, producto de la caza llevada adelante por los infractores. Ante ello se labraron actuaciones de rigor con la intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires por transgredir lo normado en los art. 268, 269, 273 inc K y 277 Inc A de ley 10.081.