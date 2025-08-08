Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

El buque de investigación culminará su trabajo en el mar argentino y zarpará hacia aguas internacionales, donde un nuevo grupo de científicos liderarán una exploración similar.

El geólogo Fermín Palma, vecino de City Bell, pero hijo de la ranchera Luján Echarri, es integrante del CONICET, y forma parte de la expedición en suelo argentino del buque de investigación Falkor (too), uno de los más innovadores del mundo. (Ver nota realizada por Nexo Norte)

La expedición científica que explora los secretos del cañón submarino Mar del Plata, liderada por el Schmidt Ocean Institute en colaboración con el Conicet, transita sus días finales en aguas argentinas.

A bordo del buque de investigación Falkor (too), la misión denominada “Talud Continental IV” captó la atención del público con sus transmisiones en tiempo real, donde desfilaron criaturas como el calamar rojo volador, el pez telescopio y la llamativa estrella de mar “culona”.

Esta etapa, marcada por un despliegue técnico y científico sin precedentes, y que comenzó el 23 de julio, finalizará el próximo 10 de agosto, momento en el que se interrumpirá la emisión en directo desde el lecho marino frente a Mar del Plata.

Con el cierre de esta fase, se producirá una pausa en las operaciones vinculadas a la plataforma continental argentina. Pero el buque no permanecerá inactivo por mucho tiempo.

Allí, una nueva campaña está prevista entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre. Según explicó a Infobae, la oceanógrafa Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval, se realizarán por primera vez exploraciones dirigidas a cañones submarinos específicos en aguas argentinas, diferenciándose de la labor realizada en la zona de Mar del Plata.

Esta vez, las áreas de estudio estarán a 500 kilómetros de la costa de Viedma, capital rionegrina, en el sistema de Cañones Bahía Blanca, y a 450 kilómetros de Rawson, ciudad capital de Chubut, dentro del sistema de cañones Almirante Brown. El caracol «Gary» que se hizo conocido por los fans de la transmisión

En esta etapa, participarán oceanógrafos, geólogos y biólogos, cuyo enfoque se orientará hacia la dinámica de los valles submarinos, dejando de lado el análisis de comunidades bentónicas que caracterizó la expedición previa.

Romero remarcó que la misión combinará datos satelitales, boyas a la deriva y buceos con el ROV (vehículo operado remotamente), lo que permitirá abordar un enfoque multidisciplinario para responder una incógnita oceanográfica clave. La exploración descubrió especies de las que se tenían pocos registros

“Buscaremos corroborar si la presencia de los valles submarinos, que se corresponden con los cañones, modifican la dinámica de las corrientes y masas de agua y fuerzan el ingreso de aguas de la Corriente de Malvinas hacia la plataforma continental”, detalló la especialista.

Así, mientras culmina la transmisión desde las profundidades frente a Mar del Plata, el Falkor (too) se prepara para nuevas incursiones científicas en el Atlántico sur. La travesía continúa, con escalas definidas, objetivos trazados y la ciencia como brújula.

Para ver la campaña en VIVO, haga CLIC AQUÍ.

El equipo multidisciplinario está conformado por más de 30 científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del CONICET, incluyendo el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET) el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CONICET), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET- UNMDP), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET-UNC). También forman parte investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata.

Entre sus integrantes figuran: Noelia Sánchez, Valeria Teso, Jéssica Risaro, Renata Pertossi, Brenda Doti, Carla de Aranzamendi, Cristina Deamborenea, Graziella Bozzano, Nadia Cerino, Florencia Matusevich, Mariano Martínez, Nahuel Farías, Emiliano Ocampo, Ignacio Chiesa, Emanuel Pereira, Leonel Pacheco, Guido Pastorino, Rodrigo Calderón, Javier Signorelli y Diego Urteaga.

En el equipo colaboran investigadores foráneos, como Johanna Weston y Santiago Herrera, de Estados Unidos, que aportan experiencia en expediciones de aguas profundas.

