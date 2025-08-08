“La Lista de Juan” será presentada este sábado

A las 19,30 horas en el Partido Justicialista, se llevará adelante la presentación oficial de la lista de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares de Fuerza Patria.

“La Lista de Juan”, tal como la promocionan en la campaña electoral, responde a la fuerza liderada por el Intendente Juan Manuel Álvarez, y lleva en primera línea a Roberto “Tito” Urban y Ana Clara Álvarez como candidatos a Concejales, y a Verónica Arenas para el Consejo Escolar.

La presentación será este sábado, e invitan a la comunidad a ser parte de este momento, con miras a las elecciones legislativas del 7 de septiembre venidero.