Boxeo: Braian Rotela se despide del amateurismo en México

Septiembre es el mes tan ansiado por el ranchero, que terminará su etapa en el boxeo amateur, y lo hará a lo grande, a nivel internacional.
Braian Rotela dirá adiós al amateurismo en un encuentro boxístico que tendrá lugar el 27 de septiembre en La Barca, Jalisco, México.
La Interword Boxing Organization (IWBO) invitó a la delegación Argentina para participar de la tercera edición del Campeonato Mundial Amateur, y allí estará representando a “El Kun Boxing Club” de San Miguel del Monte, el oriundo de Ranchos.
Braian “Dinamita” Rotela se enfrentará al local, César Morfin, oriundo de Cancún.
La partida del país está prevista para el 25 de septiembre, y al día siguiente será el momento del pesaje, para finalmente tener el combate el día 27.
“Gracias a Dios por tantas alegrías, y a mi equipo llegamos a lo más alto del boxeo amateurs. Enfrentamos a los mejores, nos han dado fallos ingratos, traemos varias ganadas por la vía rápida, jamás caí de amateurs. ¡Jamás! eso es muy importante a destacar”, remarca Braian.
“Vamos por el título del mundo IWBO. Todavía no lo puedo creer”, expresa, sin dejar de dar “gracias por tanto (a la) Escuela El Kun Boxing Club”.
“Ya nada queda en el amateurismo, no encontramos peleas FAB, es difícil cuando uno trabaja que te quieran enfrentar por eso mi entrenador Marcelo, alias el Kun, decidió hacer mi retiro en la ciudad de México, enfrentando a un gran boxeador mexicano «El César Morfin», Oriundo de Cancún”, agrega Rotela.
“No va ser nada fácil. Nosotros vamos a pelear. No a pagar un cinto, No a pelear con un paquete… vamos a boxear de verdad, categoría súper welter en este caso hasta 70kg”, adelanta.
“Quiero saludar a todo San Miguel Del Monte por el apoyo, y a todo Ranchos, que son los lugares que me muevo en lo laboral, y demás a mi mujer que me acompaña en todo. Y a cada uno de mis colegas. Espero poder traer este gran triunfo. (Pero) más allá del resultado será una despedida amateur de lujo… mi camino ya es el profesionalismo, mi licencia ya espera por mi debut”, sentencia.