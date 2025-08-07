“La lista del Pueblo” presenta sus candidatos

Las Elecciones Legislativas serán dentro de un mes exactamente, y los partidos políticos comienzan con las campañas. En este caso, La Libertad Avanza, presentará a su lista oficialmente.

El próximo viernes 8, a las 20 horas, en la Quinta de Santi, será el acto de presentación de la nómina de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares de la autodenominada “Lista del Pueblo”.

Cabe recordar que esta fuerza política realizó, a nivel local, una alianza con referentes de la Unión Cívica Radical, y de allí su slogan. Sin embargo, al no tratarse de un acuerdo legitimado ante la Junta Electoral Bonaerense, el sello del partido centenario no puede ir incluido, y solo será visible el de La libertad Avanza, llevando como primer candidato al HCD a Eduardo Telechea, y a Liliana Gonnet para el Consejo Escolar.

