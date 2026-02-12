Convocatoria para cobertura de Espacios Curriculares en el ISFDyT Nº 212

La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 212, en el marco de la Resolución N° 6179/25, solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria a las Pruebas de Selección por evaluación de títulos, antecedentes y oposición del Nivel Superior para cubrir módulos de las Unidades Curriculares que abajo se detallan:
Se confeccionarán dos listados A y B por orden de mérito con las 4 instancias de la prueba de selección aprobada y el mismo se utilizará durante tres (3) años,
para cubrir Provisionalidades y Suplencias.
CARRERA: Tecnicatura Superior en Trabajo Social AÑO: 3°
Res. N°: 1666/06
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Corina López, Paula Duarte, Pablo Insaurralde, Guillermo Maggi, Cristian Speranza, Alejandra Savino
Especialista: Eugenia Koolen, Daniela Geréz, Ruth Peirega
Estudiante: Jesica Montero
Miembros suplentes:
Directivo: Ciafardini, Eugenia
Docentes: Julieta Aristizabal, Jesica Castro, Carolina Carrizo, Victoria Laborde, Eugenia Isasmendi, Marina Garzón
Especialistas: Verónica Capriglioni, Bernarda Hernández, Ana María Marchetti
Estudiante: Oriana Celada
CARRERA: Tecnicatura Superior en Administración con orientación en Cooperativas y Mutuales AÑO: 3°
Res. N°: 4033/05
SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Savino, Alejandra, Speranza, Cristian, Casalins, Osvaldo, Blanco Elizabeth
Especialista: Marisel Aramburú, Bernarda Hernández, Antonela Duchini
Estudiante: Loray, Leandro
Miembros suplentes:
Directivo: Ciafardini, Eugenia
Docentes: Assante, Cristian; Lomba, Claudio; Isasmendi, Eugenia
Especialistas: Etcheverry, Aylen, Cavenaghii, Juan
Estudiante: Bergeon, Verónica
CARRERA: PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA AÑO: 4°
Res. N°: 1862/17
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Laborde, Victoria; Piscitelli, Ignacio; Savino, Cecilia; Castro, Jesica
Especialistas: Daniela Gerez, Morales, Carina, Cortes, Jésica
Estudiante: Anabel Guzmán
Miembros suplentes:
Directivo: Ciafardini, Eugenia
Docentes: Agustín Garate, Marina Garzón; Romina Luberto, Cardozo, Ludmila, Nucera, Magali, Tarquini, Romina
Especialistas: Carla Sola, Belén Brenna
Estudiante: Soledad Lamarque
CARRERA: Profesorado de Educación Inicial AÑO: 2°
Res. N°: 4154/07
SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Blanco, Elizabeth; Tarquino, Analía; Bragagnolo, Fausto; Carrizo, Carolina, Piscitelli, Ignacio
Especialistas: Ana María Marchetti, Palavecino, Iván
Estudiante: Sofía Díaz
Miembros suplentes:
Directivo: Ciafardini, Eugenia
Docentes: Savino, Cecilia; Luberto, Romina; Castro, Jésica, Garate, Agustín,
Especialista: Carla Sola; Patricio Ballejos
Estudiante: Daiana Fernández
CARRERA: Profesorado de Educación Secundaria técnico profesional en producción Agraria – AÑO: 2°
Res. N°: 5743/23
SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
Miembros titulares:
Directivo: Romina Bozzano
Docentes: Paula Barrera, Jésica Castro, Alejandra Berti, Romina Luberto, Elizabeth Blanco, Celeste Brenna
Especialistas: Daniela Díaz, Nadia Giansetto, Pablo Pérez Casal
Estudiante: Constanza Maciel
Miembros suplentes:
Directivo: Ciafardini, Eugenia
Docente: Tarquino, Analía, Romina Tarquini, Jerónimo García, Eugenio Bozzano, Cecilia Savino,
Especialistas: Analía Lebrero, Silvina Lezcano,
Estudiante: Braian Mendoza
INSCRIPCIÓN: isfdyt212generalpaz@abc.gob.ar
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:
Difusión: 11/2/26 al 15/2/26 (cinco días corridos)
Inscripción: 11/2/26 al 16/2/26 (6 días corridos a partir de la difusión) (Presentación de Formularios 1, 2 .1, 2.2, 2.3, 2.4 del Anexo 9 de la Resolución 6179/25 en un
mismo PDF al mail que se indica arriba)
Recusación y excusación: 19 al 23/2/26
Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos: 2 y 3/3/26
Entrega de propuesta: 4 al 8/3/26
Notificación aspirantes puntaje propuestas pedagógicas y notificará los temas de la clase pública: 19 y 20/3/26
Clase pública y entrevista: 27 al 30/3/26
Los aspirantes podrán consultar diseños curriculares y normativa en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1dPyARFCv9QfR0y6SKKS4vrbNf1uyokVi?usp=drive_link
Toma de Posesión: Al Inicio del Ciclo Lectivo 2026