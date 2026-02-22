Consejo Escolar informa: Acto Público para movimiento de titulares y mensualizados

EL Consejo Escolar de General Paz informa que el acto público del día 26 de febrero, se llevará a cabo en el SUM de la Casa de la Provincia (planta baja).

Se comenzará 18:00 hs. con los movimientos de titulares y mensualizados, según orden de antigüedad.

18:30 hs. se realizará el acto público con los cargos despejados luego de los movimientos, siendo estos designados como temporarios-mensualizados.

Informamos, además, que se encuentra en la Sede del Consejo Escolar el listado de agentes titulares y temporarios a disposición para quien desee corroborar su antigüedad antes del acto público.

CUERPO DE CONSEJEROS ESCOLARES

CARMEN RUIZ – Presidente

TELMO MARTIN DIAZ – Vice Presidente

SABATIE LUIS ALBERTO – Tesorero

VERONICA NOEMÍ ARENAS – Secretaria

Consejo Escolar Gral. Paz