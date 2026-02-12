Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 12 al jueves 19 de febrero de 2026

publicidad

Los municipios bonaerenses ofrecerán una agenda turística imperdible para el fin de semana extra largo de carnaval. Olavarría, celebrará el 22° Festival Nacional de Doma y Folclore; Mar Chiquita, la 24° Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar y Coronel Dorrego, la 6°Fiesta Provincial Río Quequén Salado.

El calor invita a disfrutar del agua y la noche para realizar competencias deportivas: Chascomús, llevará a cabo el Circuito Aguas Abiertas; Villa Gesell, la Maratón del Desierto 2026-Edición Nocturna y Guaminí, el 16° Cruce a Nado Cochicó Homenaje a Pablo Sainato.

En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con propuestas recreativas y servicios gratuitos para toda la familia.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

GENERAL ALVARADO (Pueblo Turístico Mechongué)

52º Fiesta Regional del Camionero y 39º Fiesta Regional del Agricultor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de Mechongué.

Descripción: Viernes, a partir de las 16:00, charlas técnicas y peña folclórica al aire libre; sábado, baile, elección de la embajadora, feria de artesanías, puestos de productores locales y puestos gastronómicos. Domingo, desfile de camiones, máquinas agrícolas, agrupaciones tradicionalistas, tropillas y cierre con espectáculo musical. Entrada gratuita. Mechongué forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza el Club Social y Deportivo Mechongué con apoyo del Municipio de General Alvarado y de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: https://www.instagram.com/club_soc._y_dep._mechongue/

OLAVARRÍA

22ª Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría

Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al domingo 14, a partir de las 10:00, en el Predio de la Sociedad Rural, avenida Ituzaingó 275.

Descripción: Antes de las 10:00, preselección de artistas; a las 20:00, apertura del escenario mayor; desde la medianoche, peñas folclóricas. Espectáculos musicales: Angela Leiva, Yamila Cafrune y Los Nocheros. Puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada arancelada. Las personas con discapacidad ingresan gratis. Organiza el Club Ferrocarril con el apoyo de la Municipalidad de Olavarría.

Más información: https://www.instagram.com/festivalolavarria/ www.facebook.com/municipiodeolavarria – www.instagram.com/muniolav

www.instagram.com/olavarria.va/

MAR CHIQUITA (Santa Clara del Mar)

24 Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal

Fecha, hora y lugar: Del lunes 16 al viernes 23, a partir de las 20:00, en la rotonda del Viejo Contrabandista.

Descripción: Espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Gastronomía local y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información:www.instagram.com/turismo.marchiquita –

http://turismo.marchiquita.gob.a

CORONEL DORREGO (Paraje Puente Viejo)

6º Fiesta Provincial Río Quequén Salado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 16:00, en el Paraje Puente Viejo, Río Quequén Salado.

Descripción: Espectáculos en vivo, paseo de artesanías, patio gastronómico y actividades recreativas con artistas, instituciones y emprendimientos locales y de la región. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información:

https://www.instagram.com/p/DUA5nJdkeSB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ== – https://www.instagram.com/turismodorrego/ – www.dorregoturismo.com.ar

EVENTOS GASTRONÓMICOS

SAN NICOLÁS

10° Festival Rico

Fecha, hora y lugar: Del viernes 13 al lunes 16, a partir de las 20:00, en el Paseo del Empedrado, Juan Manuel de Rosas y Lavalle.

Descripción: Espectáculos musicales, parque inflable infantil y exposición gastronómica: restaurantes, puestos de comida, barras de tragos y pastelería. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Nicolás. Más información:

https://www.instagram.com/descubrisannicolas

www.facebook.com/DescubriSanNicolas – – www.instagram.com/descubrisannicolas

MARCOS PAZ

Festival Gastronómico Nacional e Internacional

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 13:00, en el Paseo de la Estación, calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Papa Francisco.

Descripción: Distintos sabores del mundo, cervezas artesanales, puestos de artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y cierre con Damaris. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz. Más información:

www.instagram.com/turismo_marcospaz – www.facebook.com/TurismoMunicipiodeMarcosPaz

EVENTOS CULTURALES

CORONEL DORREGO

Marisol Bajo las Estrellas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 21:00, en el mirador del río Quequén Salado.

Descripción: Observación astronómica con telescopios profesionales: constelaciones, estrellas, nebulosas y cúmulos. Actividad gratuita con cupos limitados. Reserva en la oficina de turismo. Sujeto a condiciones climáticas. Organiza la Municipalidad de Dorrego con el acompañamiento del Centro de Observaciones Astronómicas de Monte Hermoso. Más información:

https://www.instagram.com/p/DUTJks8EWZ4

https://www.facebook.com/DorregoTurismo02?locale=es_LA

PILA

Nochecitas de Verano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 20:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Propuesta cultural para compartir en familia y con amigos. Llevar reposera. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila. Más información: https://www.instagram.com/turismopila/ – https://www.facebook.com/partidodepila/?locale=es_LA «

ADOLFO ALSINA (Carhué)

Holos,1° Encuentro Holístico

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 09:00 a 15:00, en La Chacra, camping municipal y de 16:00 a 20:00, en la playa Eco Sustentable.

Descripción: Charla, chi-kung, respiración, caminata del silencio, alimentación ayurvédica, yoga con flotación en el lago. Actividades aranceladas. Organiza Holos con el acompañamiento de la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Más información:

https://www.instagram.com/holosepecuen

www.instagram.com/carhue_ar/ – www.facebook.com/lagoepecuen.carhue

GENERAL BELGRANO

33° Festival Mayor de Tango y Folklore

Fecha, hora y lugar: Del sábado 14 al martes 17, a las 21:00, en la plaza 1° de agosto.

Descripción: Patio gastronómico, artesanías, emprendimientos, sector de juegos infantiles y presentación de artistas locales. Espectáculos: sábado, Natalia Pastorutti y Leandro Lovato; domingo, Maggie Cullen y Mora Godoy. Lunes, La Nueva Luna del Chino, Megatropical, Amar Azul y bandas locales; Fiesta de la Espuma, murgas y comparsas. Entrada gratuita al predio. Organiza la Municipalidad de General Belgrano

Más información:https://www.instagram.com/p/DT5RWkCkSP9/

www.facebook.com/direcciondeturismo.gralbelgrano –

EVENTOS DEPORTIVOS

CHASCOMÚS

Circuito Aguas Abiertas

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 10.00, en las escalinatas, Lastra y Costanera.

Descripción: Última fecha de esta edición. Competencias: 12:30, carrera promocional de 750 metros y 14:00, largada de la carrera principal de 2.500 metros. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: https://www.instagram.com/chascomusdeportesok/?hl=es https://www.facebook.com/MuniChascomus/?locale=es_LA

VILLA GESELL

Maratón del Desierto 2026 – Edición Nocturna

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 20:00, en Kite Gesell, 313 y playa.

Descripción: El clásico del running de verano en Pinamar presenta su versión nocturna en Villa Gesell. Dos distancias sobre arena y médanos: 10 kilómetros, competitivo y 5, participativo. Cupos limitados. Inscripción arancelada. Organiza Sosasur con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: https://www.maratondeldesierto.com/web/ – https://www.gesell.tur.ar/eventos/marat-n-del-desierto-2026-AAC939814A

NECOCHEA

Neco Night

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 21:00, desde el Sáhara Club de Playa.

Descripción: Carrera nocturna junto al mar. Distancias de 10 y 5 kilómetros; 3 kilómetros, participativo y caminantes. Inscripción a través del siguiente link: https://necotrail.cerokogroup.com/. Actividad arancelada. Organiza Neco Night Race con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: https://www.instagram.com/p/DTX714KgAU8/?igsh=MzY5NXR2dWxtcmNt – https://www.instagram.com/necocheatur/ – https://www.facebook.com/NecocheaTur/?locale=es_LA

GUAMINÍ (Cochicó)

16° Cruce a Nado Cochicó Homenaje a Pablo Sainato

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.

Descripción: Competencia de aguas abiertas. Distancias: 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros competitiva. Actividad arancelada. Inscripciones bahiacorre.com.ar. Contacto (2923) 435811. El día del certamen no se harán inscripciones. Organiza la Municipalidad de Guaminí junto con Bahía Corre.

Más información: www.instagram.com/p/DS2JuxgjoVU/?img_index=3 – www.facebook.com/turismo.guamini

VISITAS GUIADAS

VILLA GESELL (Mar de las Pampas)

Sendero Botánico «Mónica E. García»

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 12 y 19, a las 18:00; martes 17, a las 10:00; en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Descripción: Visita guiada abierta para conocer aspectos culturales y naturales de la creación del paisaje de Mar de las Pampas. El trayecto cuenta con especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas para ubicar al visitante. Se lleva adelante de modo ininterrumpido desde 2004. Actividad gratuita. Organiza la Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: https://www.instagram.com/villageselltur/?hl=es https://www.gesell.tur.ar/eventos/sendero-bot-nico-m-nica-e-garc-a-C1927748DB

TRES ARROYOS

Visita guiada a San Francisco de Bellocq

Fecha, hora y lugar: Jueves 12, a las 17:30, en el Monumento a los Colonos.

Descripción: La coordinación en destino estará acompañada por «La Peña, paseos con historia». Dos salidas: desde Tres Arroyos, Pueblito Mío, 9 de Julio 71, a las 16.30 y desde Claromecó, Oficina de Informes Turísticos, calle 9 esquina 30, a las 16.30. Recorrido por el pueblo, con visitas al Museo y Centro Cultural, en la Estación de Ferrocarril y al Hospedaje «La Primavera». Cantina del Club Recreativo Echegoyen, con espectáculos locales. Hora aproximada de finalización: 22:00. Traslado gratuito. Visita guiada a la gorra. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://www.facebook.com/turismo.tresarroyos/?locale=es_LA – https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/?hl=es

Más información en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar donde presentamos ReCreo, el bot para organizar los viajes por la PBA.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.