Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires

Del jueves 8 al jueves 15 de enero de 2026

publicidad

Las celebraciones culturales, productivas y gastronómicas serán las protagonistas de la agenda turística en los municipios bonaerenses. Puan realizará la 51° Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026; General Guido, la 37° Fiesta Provincial del Caballo Criollo en Labardén; Mar Chiquita, la 20° Fiesta Provincial del Costillar en Vivoratá; General Paz, la

22º Festival de Fortines de Ranchos; La Plata, el 25° Bon Odori en Melchor Romero; Tapalqué, la 14° Fiesta de la Torta Negra y Patagones, la 17° Fiesta Provincial de la Ostra en el Balneario Los Pocitos.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

PUAN

51º Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026

Fecha, hora y lugar: Jueves 8 al domingo 11, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

Descripción: Jineteadas, camping, fogones, playa, y deportes náuticos. Espectáculos: Jueves, Gauchos of The Pampa; viernes, Luck Ra y Cebada Fest; sábado, Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado; domingo, Pancho Figueroa y Q’ Lokura. Entrada arancelada. Organiza la Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

Más información: https://fiestacebadapuan.com.ar/ – www.instagram.com/fnccpuan/ – www.facebook.com/FiestaNacionaldelaCebadaCervecera

GENERAL GUIDO (Labardén)

37º Fiesta Provincial Del Caballo Criollo

Fecha, hora y lugar: Viernes 9, a las 21:00, en el Polideportivo Municipal; sábado 10, a las 07:30, en el Campo de Doma; domingo 11, a las 09:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Viernes, apertura y actuación de artistas locales y zonales. Sábado, apertura e izamiento del Pabellón Nacional, pialada de terneros por equipo, jineteada de vacunos, competencia de obstáculos con caballos potros de sulky, almuerzo y baile de sobremesa con Cristian Farías; por la noche, en el Polideportivo, espectáculos folclóricos y elección de la nueva soberana. Domingo, desfile tradicionalista en la plaza San Martín y desde las 15:00, en el Campo de Doma, destrezas criollas y baile campero. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Amigos del Caballo Criollo de Labardén con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovcaballocriollo/ – www.facebook.com/fiestaprovincialdelcaballocriollo.labarden.9/

MAR CHIQUITA (Vivoratá)

20° Fiesta Provincial del Costillar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 y sábado 10, a las 20:00; domingo 11, desde las 09:00, en Ruta 2 KM 367.

Descripción: Prueba de riendas, jineteada nocturna, puestos gastronómicos y de artesanías. Espectáculos artísticos: Viernes, agrupación por los Campos de mi Pago, Mediterráneo, A Destiempo, Tanop Vera, Tributo a Leo Mattioli, Dale Q’ Salee y Grupo la Vuelta. Sábado, Santiago Cañete, Osmar Rivero, La Nueva Cumbia, agrupación Sangre Criolla, Norberto Quiroga, Los Musiqueros Entrerrianos, Sebastián Pochi Lescano y DJ Campero. Domingo por la mañana, desfile; por la noche, actuaciones de La Nueva Era, Camila Liendres, Sangre Criolla, Lázaro Moreno, Germán Montes y Los de Salta. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelcostillar/ – www.facebook.com/profile.php?id=100068993011975&locale=es_LA

GENERAL PAZ (Ranchos)

22º Festival de Fortines de Ranchos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 20:30, en la Isla Central de la Laguna.

Descripción: Espectáculos: ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus amigos del Chamamé, ballet Infanto Juvenil de General Paz y la presencia especial del jujeño Bruno Arias. Cierre con el grupo La Farola. Patio de comidas y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Paz.

Más información: www.facebook.com/FestivalDeFortines – www.instagram.com/turismogeneralpaz/ – www.facebook.com/profile.php?id=100078431975369

LA PLATA (Melchor Romero)

25º Bon Odori

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, desde las 17:00, en el predio de calle 186 y 482, Colonia Urquiza, Melchor Romero.

Descripción: Festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo con bailes, música, comida típica y encuentro con la comunidad japonesa.

Organiza Padres de alumnos de la Escuela Japonesa de la ciudad junto a colonias japonesas de la zona.

Más información: www.instagram.com/bonodori_laplata/ – www.facebook.com/bonodori

TAPALQUÉ

14° Fiesta de la Torta Negra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, desde las 10:00, en el Balneario Municipal.

Descripción: Talleres de elaboración de torta negra, torta negra gigante, degustación y venta de tortas negras; feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico, juegos y festival musical. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tapalqué con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ – www.facebook.com/municipalidadtapalque/ – www.facebook.com/profile.php?id=100081037912510 – www.instagram.com/culturayeducacion.tapalque/

PATAGONES (Balneario Los Pocitos)

17º Fiesta Provincial de la Ostra

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 21:00, en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Fomento.

Descripción: Por la tarde, actividades recreativas, deportivas y culturales. Por la noche, baile con Grupo Astral, estreno de una nueva receta de paella de ostras y un amplio abanico gastronómico. Entrada arancelada. Organiza la Comisión de Fomento de Los Pocitos con el acompañamiento de la Municipalidad de Patagones.

Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/ – www.facebook.com/turismolospocitos

GENERAL PINTO (Iriarte)

Carnaval Iriarte 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 y sábado 10, a las 21:00, en Iriarte.

Descripción: Desfile de carrozas y concurso de disfraces con fabulosos premios. Por la noche, música y baile popular. Cantinas a beneficio de las instituciones locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto.

Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ – www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008#

LINCOLN (Martínez de Hoz y Arenaza)

Carnaval 2026 en las Localidades de Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 y sábado 10, en la localidad de Martínez de Hoz; sábado 10 y domingo 11, en Arenaza. Todos los días, por la noche.

Descripción: Previa del gran Carnaval Artesanal de Lincoln en las localidades del distrito. Presentación de atracciones mecánicas, los autos locos, batucadas, comparsas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lincoln y delegaciones municipales. Programación: https://carnavalincoln.com/

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ – www.facebook.com/MuniLincoln/

VEINTICINCO DE MAYO

Apertura de Carnaval de 25 de Mayo 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 22:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa

Descripción: Noche de apertura para disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto en la Capital Provincial del Carnaval. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

Más información: www.instagram.com/carnaval25demayo/ – www.facebook.com/carnaval25DM/?locale=es_LA

EVENTOS CULTURALES

LA PLATA

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

Fecha, hora y lugar: Jueves 15, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.

Descripción: Segundo encuentro del ciclo de verano para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. Narrarán Miguel Fo y Claudio Ledesma. Entrada a la gorra. No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes. Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/

PINAMAR (Cariló)

3º Festival de Jazz

Fecha, hora y lugar: Jueves 8 al domingo 11, a las 21:30, en el Templeton Music Bar.

Descripción: Presentación de artistas de amplia trayectoria. Apertura a cargo de Experiencia Científico Musical, con Javier Malosetti, Ramiro Flores, Sergio Verdinelli y Juan Canosa. El ciclo continúa con las formaciones Organ Quartet Blues Night, de la mano de JuanMa Torres, Darío Soto, Guille Raíces y Ger Pedraza y Argentas, con Yamile Burich, Ornella Contreras y Lara Fichera. El cierre será con Diplodocus, integrado por Patan Vidal, Ramiro Penovi, Víctor Sanders y Pato Raffo. Además, se presentarán artistas como Funky Torinos, Timoty Cid, Juan Valentino, Patán Vidal, Miguel Talaritaç, Hubert Reyes, Nacho Porqueres y Paul Dourge Trio (latin jazz funk). La programación continúa los días 15 y 16 de enero. Entrada arancelada. Organiza Templeton Music Bar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/festival-de-jazz/

EVENTOS DEPORTIVOS

TANDIL

15º Cruce Tandilia

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 y sábado 10, a las 09:00, en Posta Natural Resort, Bulewski 2550; domingo 11, a las 08:00, en el Paseo de los Españoles.

Descripción: Viernes, acreditación y retiro de kits; 16:30, largadas individuales Tandil Vertical desde la portada del Parque Independencia; 17:10, largadas individuales Elites; 19:45, ceremonia de apertura, entrega de premios de Tandil Vertical y charla técnica en Posta Natural Resort; 21:30, Fiesta con DJ. Sábado, de 9:00 a 12:00, acreditación y retiro de kits en Posta Natural Resort; 17:00, largada de la primera etapa; 20:00, entrega de premios Cruce Tandilia distancias 8 y 15 kilómetros. Domingo, 8:00, largada segunda etapa 30 y 50 kilómetros; 13:00, largada Mini Cruce Tandilia; 13:30, entrega de premios 30 y 50 kilómetros. Actividad arancelada. Organiza Trail & Run Tandil Club con el auspicio de la Municipalidad de Tandil.

Más información: https://crucetandilia.com.ar/ – www.tandil.tur.ar/evento-cruce-tandilia-163 – www.instagram.com/crucetandilia/ www.facebook.com/CruceTandilia

CHASCOMÚS

Aguas Abiertas 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, desde las 10:00, en la Oficina de Deportes, calle Lastra 1.

Descripción: Segunda fecha de Aguas Abiertas con dos modalidades: carrera promocional de 500 metros y principal de 2000 metros. Actividad gratuita. Enlace de inscripción: https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/ Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

GUAMINÍ (Lago del Monte)

5º Over Wheels

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 18:00; y domingo 11, a las 09:00, en el Lago del Monte, RN 33, KM 198.

Descripción: Sábado, apertura del predio, muestra de Audio Cars, juegos y previa con espectáculos de Audio Cars. Domingo, apertura del predio, muestra de Audio Cars, presentación de Bumblebee, juegos, sorteos y entrega de menciones a vehículos destacados. Camping, cantina, parrillas y sanitarios. Entrada solidaria: un alimento no perecedero. Organiza Over Wheels junto a la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/over_wheels/ – www.instagram.com/turismo.guamini/

TRES ARROYOS (Orense)

25º Concurso 6 horas a la Corvina de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, de 10:00 a 16:00, en el Balneario Orense.

Descripción: Competencia deportiva desde la Cantina Vieja hasta el Arroyo Cristiano Muerto y desde el Arroyo de la Medialuna hasta la Bahía del Cuarto Salto. Premios por $75.000.000 y sorteo de un auto 0 kilómetro. No se suspende por mal tiempo. Inscripción arancelada. Organiza Club de Pesca Orense con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: (29283) 512191 – https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/25o-concurso-6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso

BALCARCE

Maratón Nocturna de Reyes

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 18:00, en el Club de Teléfonos.

Descripción: Distancias: marcha atlética, 3 kilómetros; marcha nórdica y caminantes, 5 kilómetros; running, 5, 10 y 15 kilómetros. Inscripción previa y arancelada. Acreditación a partir de las 16:00. Organiza Vidal – Candia eventos deportivos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/maraton-nocturna-de-reyes/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvAF3WqkOH2tDm_SpJpMY0WHQduW9pQYOawyKuVmG53uvIVw/viewform

VISITAS GUIADAS

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, a las 10:00; salida, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Durante los domingos de enero se realizan circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino. Senderos y atractivos en un escenario natural con personal especializado. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/

CORONEL ROSALES (Pehuen Co)

Visitas Guiadas Casa Molino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 19:00, en la Casa Molino, 9 de Julio y Fitz Roy, Pehuen Co.

Descripción: Recorrido guiado por el predio, ingreso a sus distintas edificaciones para conocer la simbología, historia y elementos decorativos ligados a Don Quijote. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales.

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelrosales/ – www.instagram.com/turismo_mcr/ – www.facebook.com/people/Municipio-Coronel-Rosales/61554861831663/

MAR CHIQUITA

Sendero de la Albúfera

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y martes 13, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante del Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424.

Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies. Observación de médanos, pastizal, mar y laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

MAR CHIQUITA

Sendero Cordón Médanos

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 14, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.

Descripción: Circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

TRES ARROYOS (San Mayol)

Marea Rural 2026 – Edición Verano

Fecha, hora y lugar: Miércoles 14, a las 16:30, desde Claromecó y a las 17:00, desde Tres Arroyos.

Descripción: Salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Mayol. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas. Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo

Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ – www.facebook.com/turismo.tresarroyos

MAR CHIQUITA

Sendero Parque Lago

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 15, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora.

Descripción: Recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.