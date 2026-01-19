Agradecimiento

Queremos agradecer muy especialmente a quienes cuidaron, atendieron, contuvieron y mimaron al Vasco hasta sus momentos finales.

publicidad

Al Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, a la Dirección del Hospital, Dra. Paola Maggi, a todos los amigos y familia, a todos aquellos que hicieron llegar desde todos lados, su acompañamiento y palabras ante la pérdida.

Párrafo aparte para todo el personal del Hospital Campomar, especialmente al cuerpo de enfermeras de todos los turnos, quienes más allá de brindar lo mejor de su labor profesional, brindaron lo mejor de sí mismas, «Su calidad humana» fue lo que hizo que resultara todo más llevadero para él, y quienes estuvimos a su lado.

A las chicas de limpieza y personal de cocina, quienes también lo mimaron.

A la doctora Emely Medley, quien con su profesionalismo y calidez humana contuvo y tranquilizaba; al doctor Aranzábal, y a todos los que estuvieron al lado de nuestro querido Vasco.

Familia de Vasco Amengual