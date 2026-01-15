ACTO ANIVERSARIO FUNDACIONAL: Izamiento de banderas y recuerdo a Norma Santalucía

Este 15 de enero, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del Pueblo de Ranchos, no fue una fecha más. Para quienes trabajamos en los medios locales, así como también en el ámbito municipal, significó encontrarnos ante la triste realidad, de que una compañera de trabajo, y, sobre todo, una amiga, ya no va a estar más junto a nosotros como en cada acto.

El fallecimiento de Norma Beatriz Santalucía el día 14, fue un golpe inmenso para quienes tuvimos la dicha de compartir infinidad de momentos, cubriendo actos políticos, deportivos, culturales, religiosos y/o sociales. A veces había mate de por medio, que acortaban las horas de trabajo, y otras solo charlas, que hacían más entretenida la tarea; pero siempre con el compromiso y la responsabilidad como estandarte.

Hoy, la realidad nos demostró que ya no van a volver a repetirse esos momentos, pero damos gracias a la vida por haberlos tenido. Porque fue un honor conocer a Norma en su faceta de colega, pero también de amiga.

En el marco del acto de izamiento de banderas, organizado por la Municipalidad de General Paz al cumplirse 245 años de la fundación de Ranchos, el maestro de ceremonia, Marcelo Robertson brindó unas cálidas y sentidas palabras recordando a Norma Santalucía; y el Intendente Juan Manuel Álvarez propuso invitar a Beatriz Mazzulla y Celeste Rastelli, como miembros de la prensa local, para izar juntos la Bandera Nacional. Agradecemos el gesto del Jefe Comunal y las emocionantes palabras de Marcelo.

Ver video: https://www.facebook.com/share/v/1DxQ9oy3U3

Dando continuidad con lo protocolar, la Bandera Bonaerense estuvo a cargo de la Subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico de la Jefatura de Asesores, Dra. Ayelén Borda, junto a la Presidenta del Consejo Escolar, Carmen Ruiz. Mientras que el Paño de Ranchos fue izado por la Presidenta del HCD, Dra. Ana Clara Álvarez y la Concejal Carina Soberón.

Acompañó el acto, una delegación de la Policía con la bandera de ceremonia.

